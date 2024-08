Il vicepresidente Kennedy propone un potenziale accordo con Trump.

Oltre a Trump e Harris che si contendono per la presidenza a novembre, un altro concorrente proviene dalla famiglia Kennedy. Anche se le sue possibilità sono scarse, la sua presenza potrebbe potenzialmente spostare i voti verso altri candidati. Il suo potenziale vice presidente sta valutando l'opportunità di unirsi a una delle due principali fazioni politiche.

In un'intervista con Tom Bilyeu su YouTube, il compagno di corsa del candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., ha fatto trapelare la possibilità di allinearsi con l'ex presidente Donald Trump. Ha delineato due scenari: continuare la corsa e rischiare una vittoria per il democratico Kamala Harris il 5 novembre, o unirsi a Trump subito. "Prendere questa decisione non è facile", ha ammesso, affrettandosi a precisare: "Non sono in trattative con Trump".

L'ampiezza delle discussioni di Shanahan con Kennedy riguardo a questo cambiamento strategico rimane sconosciuta. Kennedy, in un post su X, ha dichiarato: "Sono sempre pronto a interagire con le figure chiave di ogni partito politico significativo per avanzare gli obiettivi che ho sostenuto per quarant'anni nella mia carriera e in questa campagna".

Nel weekend, sono circolate voci che Kennedy potrebbe sostenere Harris nella sua campagna, forse in cambio di un incarico di gabinetto dopo la vittoria.

Shanahan ha smentito queste speculazioni. "Non abbiamo mai avuto discussioni con Harris", ha affermato. "Trump ha dimostrato un genuino interesse per la nostra politica sulle malattie croniche", ha elogiato il 78enne. La decisione ora sta nel valutare i potenziali rischi di una presidenza Harris contro la fiducia in Trump.

Trump ha riconosciuto la sua apertura al possibile ruolo di Kennedy in un'amministrazione repubblicana. "Mi piace e lo ammiro", ha risposto Trump ai commenti di Shanahan.

La presidenza di Kennedy potrebbe influire principalmente sui voti di Trump

Le prospettive di Kennedy alle elezioni di novembre non sono promettenti, con un sostegno medio di circa il cinque percento. Tuttavia, sia i democratici che i repubblicani tengono d'occhio il suo potenziale impatto sull'elezione. Kennedy potrebbe potenzialmente intaccare consistenti porzioni di voti da Trump o Harris con la sua campagna. Attualmente, sembra che la sua candidatura stia influenzando principalmente la base elettorale di Trump.

Come attivista sociale e avvocato, Kennedy ha promosso cause ambientali come l'acqua pulita. Tuttavia, ha ricevuto critiche dai democratici e dalla sua famiglia per aver promosso teorie del complotto e i suoi legami con i politici di estrema destra negli ultimi anni.

A marzo, Shanahan, un'imprenditrice di 38 anni e ex moglie del cofondatore di Google Sergey Brin, ha joins Kennedy come sua candidata alla vicepresidenza. Shanahan, cresciuta in condizioni umili come figlia di un immigrato dalla Cina, porta competenze imprenditoriali al tavolo.

Despite Trump's acknowledgment of Kennedy's potential role in a Republican administration, it's worth noting that Kennedy's candidacy appears to be primarily impacting Trump's voter base in the November election. Donald Trump, the former president, is facing the possibility of losing some votes due to Kennedy's campaign, as both Democrats and Republicans keep a close eye on his impact.

Leggi anche: