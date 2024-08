Il vicepresidente iraniano vomita dopo 11 giorni

Il presidente dell'Iran deve trovare un nuovo braccio destro, poiché il suo vice presidente ha rassegnato le dimissioni appena pochi giorni dopo aver assunto l'incarico. La scelta dei nuovi ministri del governo sarebbe alla base della sua decisione.

Mohammed-Javad Sarif ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica di nuovo vice presidente dell'Iran solo undici giorni dopo la sua nomina, lasciando il governo del presidente Massoud Peseschkian. "Non sono soddisfatto del mio lavoro e mi dispiace di non aver raggiunto le aspettative", ha dichiarato il politico moderato sulla piattaforma X. Pertanto, preferisce tornare al suo lavoro accademico all'università.

Nel suo comunicato, Sarif ha fatto riferimento al fatto che la scelta dei nuovi ministri del governo di Peseschkian fosse alla base della sua decisione. Secondo Sarif, almeno sette dei 19 ministri nominati non erano la prima scelta. "Spero che queste decisioni possano essere bilanciate con nuove nomine", ha scritto il lungo diplomatico del paese, senza entrare nei dettagli.

Le dimissioni di Sarif rappresentano già il secondo crisi per Peseschkian da quando ha assunto l'incarico alla fine di luglio, a seguito dell'uccisione del capo estero di Hamas, Ismail Haniyah, a Tehran.

Significativamente coinvolto nella vittoria elettorale

Sarif è stato di fatto il braccio destro di Peseschkian nella sua campagna presidenziale e, grazie alla sua popolarità, è stato significativamente coinvolto nella sua vittoria elettorale. Dopo le elezioni, Sarif avrebbe dovuto lavorare con un gruppo di esperti per compilare una lista di candidati per i posti di ministri e vice presidenti. Questa lista avrebbe dovuto essere progettata in modo tale da consentire l'attuazione delle riforme promesse da Peseschkian durante la campagna.

Dopo quattro settimane, Peseschkian ha presentato la lista dei candidati domenica, ma secondo gli osservatori non corrisponde ai piani e alle promesse di riforma. Gli osservatori ipotizzano che la fazione ultraconservatrice e i duri abbiano imposto alcuni ministri su Peseschkian. Ora i critici accusano Peseschkian di non aver resistito a questa influenza.

Sarif è stato una delle figure chiave per Peseschkian nell'attuazione della sua nuova linea politica estera. Con lui e una nuova squadra diplomatica, Peseschkian sperava di riavviare i negoziati nucleari, in modo da poter sollevare le sanzioni che attualmente paralizzano l'economia iraniana. Sarif ha servito come capo della diplomazia del paese dal 2013 al 2021 e ha potuto concludere l'accordo nucleare internazionale con le sei potenze mondiali nel 2015 come capo della squadra di

