- Il vicecampione della VfB inizia in modo casuale.

La scena si è svolta in modo simile alla intensa preparazione pre-stagionale del VfB Stuttgart. Un'enorme colonna di tifosi bianchi si è riversata allo stadio prima della partita, e la squadra ha rapidamente preso un vantaggio di 2-0 con gol di Fabian Rieder e altri. Ma proprio quando sembrava che la vittoria fosse in tasca, Maxim Leitsch ha segnato un pareggio nei tempi supplementari, lasciando il vice-campione a pancia in su.

Il punteggio finale di 3:3 (2:1) contro il 1. FSV Mainz 05 di sabato ha portato più mal di testa che festeggiamenti ai tifosi dello Stuttgart. La loro ira si è anche rivolta all'arbitro Timo Gerach, ma dovrebbero prima guardare con attenzione ai propri errori. L'inizio della stagione in Bundesliga è stato difficile, con soli un punto dopo due partite, un grande progetto difensivo da affrontare e un programma impegnativo in vista dopo la sosta per le nazionali.

Gladbach, Real e Dortmund sono in programma per la squadra. "Stiamo andando nella giusta direzione", ha detto l'allenatore del VfB Sebastian Hoeneß. Il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth ha visto la squadra dello Stuttgart "in pista", ma ha ammesso che non possono essere completamente soddisfatti delle loro attuali prestazioni. Su quattro partite giocate finora in stagione, lo Stuttgart ha vinto solo una - un 5-0 contro il Preußen Münster nel primo turno della DFB-Pokal. Vincere quella partita è stato importante dopo la sconfitta nella Supercoppa a Leverkusen e la sconfitta nella prima partita di campionato a Friburgo, ma il Preußen Münster non è esattamente un indicatore affidabile delle loro vere capacità.

La squadra dello Stuttgart deve migliorare la sua difesa il prima possibile per evitare di trasformare il loro inizio traballante in un disastro completo. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e addirittura una trasferta a Madrid contro il Real Madrid si profilano all'orizzonte. La squadra ha già annunciato che lavorerà sodo sulla difesa, poiché Hoeneß sa che subire sei gol in due partite di Bundesliga è troppo - anche considerando i loro infortuni.

Problemi difensivi e mancanza di controllo

La difesa, con Anrie Chase che ha fatto il suo debutto in partenza, non è stata "sempre a prova di bomba", secondo il direttore sportivo Wohlgemuth dopo il pareggio contro il Mainz. Il ritorno del lungo infortunato Josha Vagnoman nella ripresa è stato un boost morale, ma Wohlgemuth ha notato che la squadra, come a Friburgo, aveva gettato via il gioco in alcune fasi. Questo non è dovuto a problemi di personale, ma è piuttosto un problema attuale per il VfB come squadra nel suo insieme.

Dopo i gol di Enzo Millot (8° minuto) e Jamie Leweling (15°), lo Stuttgart aveva la possibilità di chiudere la partita in anticipo. Ma hanno tolto il piede dall'acceleratore, permettendo al Mainz di rimontare. Nadiem Amiri ha segnato un rigore per il Mainz (43°), e Jonathan Burkardt ha pareggiato per loro (62°). Rieder ha segnato di nuovo per lo Stuttgart (88°), ma Leitsch ha risposto ancora una volta, pareggiando nei tempi supplementari.

La squadra dello Stuttgart è rimasta frustrata per alcune decisioni arbitrali contestate. "Non abbastanza per un rigore", ha detto Wohlgemuth a proposito dello scontro tra Millot e Burkardt prima del 1:2. Il giocatore del Mainz era caduto a causa di un "errore di passo", come lui stesso lo ha descritto. Prima del 2:2, c'è stato un fallo di mano degli ospiti - ma l'arbitro "non era nella sua migliore giornata", come ha detto Wohlgemuth.

Finora c'è stata più frustrazione che gioia per la squadra, mentre cerca di trovare l'equilibrio dopo un altro rimodellamento della rosa in estate e il loro nuovo ruolo di inseguitori.

