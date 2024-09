- Il vice ministro di Stato dell'SPD sostiene il divieto dei talk show - Esken giustifica la sua posizione

La co-portavoce dell'SPD Saskia Esken ha risposto con rabbia alla richiesta della vice presidente del partito SPD del Brandeburgo Katrin Lange di boicottare i talk show. Durante un'apparizione su ntv "Beisenherz", Esken ha dichiarato: "Non è così che ci relazioniamo all'interno dell'SPD". Ha annunciato di voler parlare con Lange. "Forse abbiamo trascurato di parlare tra di noi per un po'. Dobbiamo rimediare a questo".

Dopo le elezioni in Sassonia e Turingia, Lange (52), ministro delle Finanze del Brandeburgo e vice presidente del partito SPD, ha dichiarato al quotidiano "Bild": "Sarebbe un miglioramento significativo se alcune persone evitassero i talk show. È semplicemente intollerabile". Non ha fatto nomi specifici, ma "Bild" ha menzionato Esken tra gli altri. Il nuovo parlamento statale del Brandeburgo sarà eletto tra circa tre settimane.

Lange giustifica l'idea del boicottaggio dei talk show

Di fronte alle critiche, Esken è stata accusata della sua reazione all'attacco con il coltello a Solingen con tre morti. Sulla trasmissione ARD "Caren Miosga", aveva dichiarato dopo l'attacco: "Non c'è molto da imparare da questo attacco, poiché l'attaccante sembra non essere noto alla polizia e non fosse sotto osservazione". In seguito ha corretto la sua valutazione.

Lange ha chiarito su Facebook: "Non ho nominato nessuno in particolare, ma il mio intento era chiaro. Sì, ora basta. L'impressione è dannosa - e non solo nell'est".

Il vice presidente dell'SPD: la pazienza con la politica sta diminuendo

Lange ha fatto riferimento alla crescente critica del governo della coalizione federale. "I risultati in Sassonia e Turingia indicano che la pazienza della popolazione con la politica attuale sta diminuendo a livello nazionale", ha informato "Bild".

"Abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo sulla migrazione, simile al compromesso sull'asilo degli anni '90", ha aggiunto Lange. "L'accettazione della precedente politica migratoria, come promossa da Angela Merkel, è virtualmente scomparsa tra significativi settori della popolazione, non solo nella Germania orientale".

Il presidente del governo del Brandeburgo e candidato principale dell'SPD Dietmar Woidke ha promosso una riforma dell'asilo la scorsa settimana. Woidke ha legato il suo futuro politico nella politica statale a una vittoria il 22 settembre. Lange è apparentemente tra i diversi politici dell'SPD che sono considerati possibili successori.

L'SPD, guidato dalla co-portavoce Saskia Esken, ha espresso la necessità di una migliore comunicazione all'interno del partito, dopo la richiesta di boicottaggio dei talk show della vice presidente del partito SPD del Brandeburgo Katrin Lange. Nonostante la giustificazione di Lange per la sua idea di boicottaggio dei talk show, sostenendo che l'impressione è dannosa, soprattutto nell'est, l'SPD sta cercando di risolvere eventuali malintesi tra i suoi membri.

