Il vice leader del FDP Kubicki afferma che Ampel ha perso la sua autorità.

20:41 Turingia: Höcke Non Raggiunge il Seggio Diretto al ParlamentoIl collegio di Greiz II, in cui il capo della fazione AfD Björn Höcke si sta candidando, è stato conteggiato: Höcke non riesce a raccogliere la maggioranza dei voti per ottenere un ingresso diretto nel parlamento statale della Turingia. Secondo i resoconti di ntv, l'AfD si attende di rivendicare il seggio di Höcke nel parlamento statale, con un altro rappresentante dell'AfD che si dimette volontariamente per farlo entrare.

20:37 Sassonia: Presenza Parlamentare della Sinistra GarantitaLe perdite amare per il Partito della Sinistra nella elezioni della Sassonia non sembrano averli impedito di mantenere una presenza nel parlamento statale. Anche se hanno mancato la soglia del 5% con i secondi voti e attualmente si trovano al 4,3% come previsto da ZDF, due candidati del Partito della Sinistra nei collegi di Lipsia sono in testa con comodo sui loro avversari. Con due mandati diretti in tasca, il Partito della Sinistra può attendersi di ottenere almeno alcuni seggi nel nuovo parlamento statale. I potenziali vincitori nei collegi di Lipsia potrebbero anche ottenere i primi posti nella loro lista di partito, sfidando la coalizione di governo di CDU, SPD e Verdi, poiché il Presidente del Consiglio Kretschmer avrebbe bisogno di BSW per una maggioranza.

20:28 Turingia: L'AfD in CrescitaLa previsione delle elezioni di ZDF per la Turingia suggerisce che l'AfD sta continuando a crescere. Secondo queste previsioni, l'AfD ha raggiunto il 33,4% dei voti. La CDU si trova al 23,8%, il SWB al 15,5% e il Partito della Sinistra detiene il 11,9% dei voti. L'SPD e i Verdi portano il 6,0% e il 3,4% dei voti rispettivamente, con l'FDP che cade sotto l'1,2%.

20:17 Sassonia: CDU e AfD in una Gara TesaNella previsione corrente di ZDF, la CDU in Sassonia mantiene a malapena un leggero vantaggio sull'AfD - 0,1 punti percentuali, per la precisione. Se queste previsioni si confermeranno, i Democratici Cristiani si troveranno al 31,5%, mentre l'AfD, etichettata come estremista di destra dalla protezione costituzionale, si troverà al 31,4%. Al contrario, l'AfD ha superato la CDU nelle previsioni della Turingia. I Verdi in Sassonia stanno attualmente lottando per mantenere i loro seggi nel parlamento, con solo il 5,1% dei voti. Il Partito della Sinistra in Sassonia è lasciato con scarse possibilità con una previsione del 4,3%, mentre l'SPD mantiene la sua presenza nel parlamento statale con il 7,6%.

19:56 L'Entry Diretto di Höcke nel Parlamento della Turingia in PericoloL'ingresso diretto del leader della fazione AfD Björn Höcke nel parlamento statale della Turingia è ora minacciato. Dopo aver registrato i voti in 68 dei 74 distretti elettorali, il candidato CDU Christian Tischner ha ottenuto il 42,3% dei voti, lasciando Höcke indietro con il 40,4%. Se Tischner si rivelerà il vincitore dei voti della maggioranza nel distretto elettorale di Greiz II, Höcke perderà l'opportunità per un mandato diretto. Dovrebbe quindi fare affidamento su un seggio parlamentare attraverso la lista di stato, ma se molti candidati dell'AfD otterranno vittorie dirette, nessuno otterrà il seggio attraverso la lista di stato.

19:50 Höcke sull Vittoria dell'AfD: "La Politica della Muraglia di Berlino ha Rottto"L'AfD si è imposta come forza dominante nelle elezioni della Turingia, secondo il candidato capo dell'AfD Björn Höcke. "La politica della Muraglia di Berlino è crollata", ha dichiarato nella sua reazione agli eventi della sera su ntv. Ha definito il risultato delle elezioni "storico", discutendo della formazione del governo in arrivo.

19:42 Ramelow sulla Caduta del Partito della Sinistra: "Siamo Stati Etichettati e Divisi"Il Presidente del Consiglio della Turingia Bodo Ramelow attribuisce la "cannibalizzazione" del suo Partito della Sinistra a due fattori. In primo luogo, dice, una CDU che ha costantemente equiparato l'AfD al Partito della Sinistra e promosso la propria esclusività, ha effettivamente sottratto il sostegno al suo partito. In secondo luogo, il BSW, che aveva precedentemente annunciato di portare il 17% dei voti all'AfD, ha invece sottratto il sostegno della Sinistra. despite these setbacks, Ramelow could still celebrate the high voter turnout.

19:26 Nouripour sulla Vittoria dell'AfD: "I Miei Pensieri sono con coloro che Temevano"L'AfD ha conquistato più del 30% sia nelle elezioni della Sassonia che della Turingia, con i partiti del semaforo che rimangono molto indietro. Il leader del Partito Verde Omid Nouripour vede la striscia vincente dell'AfD come un "punto di svolta" e un appello a difendere insieme la democrazia.

19:08 Wagenknecht Spera in una Coalizione con la CDU e Possibilmente con l'SPD in TuringiaLa leader di BSW, Sahra Wagenknecht, esprime la speranza di formare una coalizione con la CDU e possibilmente con l'SPD in Turingia. In un'intervista con ARD, ha dichiarato: "Speriamo davvero di creare un governo decente con la CDU alla fine - probabilmente anche con l'SPD". Dopo cinque anni di governo minoritario, il pubblico cerca un governo di maggioranza stabile. Le questioni urgenti in Turingia, come la "carenza di insegnanti significativa", richiedono un'attenzione immediata, ha sottolineato Wagenknecht. Il pubblico vuole anche un governo statale che si esprima a livello nazionale, ha aggiunto, sostenendo che un tale governo dovrebbe stare per la pace, la diplomazia e opporsi al dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht ha escluso qualsiasi alleanza con l'AfD in Turingia.

19:02 Stima Preliminare per la Turingia: L'AfD Migliora le Prestazioni Rispetto alle Proiezioni InizialiL'analisi preliminare di ZDF sui risultati delle elezioni in Turingia indica una migliore performance dell'AfD rispetto alle proiezioni iniziali. Il partito di estrema destra è previsto al 33,1% dei voti nello stato, con la CDU al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht che raccoglie il 15% dal nulla. La Sinistra, attualmente al potere con Bodo Ramelow come popolare ministro presidente, subisce un calo di quasi 8 punti percentuali, ora al 11,7%. L'SPD ottiene il 6,6%, mentre i Verdi ricevono il 4% dei voti.

18:56 Goering-Eckardt: Il Successo dell'AfD è uno "Shock Democratico" per la GermaniaI leader del partito verde sono più turbati dal successo dell'AfD in Turingia che dalle proprie perdite elettorali. Katrin Goering-Eckardt, co-portavoce del partito verde, considera il successo del partito di estrema destra uno "shock" per la Germania. Omid Nouripour, leader del partito, sente la sua tristezza per il fallimento del suo partito come "minima" considerando che l'AfD è diventata la forza dominante in un parlamento regionale.

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo Ogni Ragione per Festeggiare"Il ministro presidente della Sassonia in carica, Michael Kretschmer, vede la CDU come il pilastro della coalizione di governo. "Abbiamo ogni ragione per festeggiare", ha dichiarato alla festa del suo partito. "Dietro di noi ci sono cinque anni difficili", ha aggiunto, menzionando che il popolo della Sassonia ha fiducia nella CDU e non ha votato per protesta. "Sappiamo quanto il popolo sia deluso da ciò che sta accadendo a Berlino".

18:39 Stima Preliminare per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduceSecondo le proiezioni iniziali di ZDF, il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni della Sassonia si è ridotto: la CDU ha ora solo un lieve vantaggio con il 31,9%, rispetto al 31,3% dell'AfD. Il BSW è al 11,6%, l'SPD al 7,8% e i Verdi a malapena si qualificano per il parlamento regionale con il 5,2%, mentre la Sinistra non raggiunge il limite con il 4,5%.

18:33 Weidel Richiede Partecipazione al Governo per l'AfD in Turingia e SassoniaAlice Weidel, leader del partito federale dell'AfD, afferma che il suo partito merita la rappresentanza governativa in Turingia e Sassonia. "In circostanze normali, come praticato in questo paese, il partito più forte, che è l'AfD, dovrebbe avviare i colloqui esplorativi", ha detto su ARD, riferendosi alla Turingia. "Il votante vuole che l'AfD sia coinvolta nel governo. Rappresentiamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati federali e senza di noi non sarebbe possibile un governo stabile".

18:30 Kuhnert Ammette i Risultati Moderati dell'SPD nelle Elezioni della Turingia e della SassoniaIl segretario generale dell'SPD Kevin Kuhnert riconosce le prestazioni mediocri del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. "Non è una notte da festeggiare per l'SPD", ha ammesso su ARD. Nonostante un passato difficile degli ultimi anni, ha continuato, il "rischio di essere espulsi dai parlamenti regionali" era alto. "Lottare vale la pena, siamo necessari". Ha sottolineato che è necessario un cambiamento, sottolineando una comunicazione più chiara e migliori qualità di ascolto. Riguardo al cancelliere Olaf Scholz, ha dichiarato: "Dobbiamo articolare la nostra politica insieme".

18:23 Höcke Saluta il Risultato della Turingia come "Vittoria Storica"Il leader della fazione dell'AfD Björn Höcke celebra i risultati della Turingia come "storici". L'AfD ora detiene il ruolo di partito popolare dominante nello stato e la "sciocca barriera" deve finire, ha detto su MDR. Il cambiamento arriverà solo con l'AfD coinvolta, ha aggiunto.

18:21 Chrupalla sulla Turingia: "Pareggio con la CDU"Il leader dell'AfD Tino Chrupalla ha elogiato le prestazioni del suo partito come eccezionali. Ha detto che i votanti esigono un cambiamento nella politica di entrambi gli stati. L'AfD è ora aperta a trattative con tutti i partiti, ha dichiarato Chrupalla su ZDF. Ha aggiunto che l'AfD è "in parità con la CDU" in Sassonia e mira a governare per il bene della Sassonia.

18:17 Segretario Generale della CDU: Nessuna Coalizione con l'AfDIl Segretario Generale della CDU, Carsten Linnemann, ha chiarito che non ci sarà alcuna coalizione con l'AfD in Turingia o Sassonia. Lo ha dichiarato in un'intervista ad ARD, affermando che la CDU formerà governi dal cuore del parlamento. Linnemann è fiducioso nel loro successo e ha sottolineato che la CDU è l'ultimaremaining partito del popolo, agendo come una "diga". Ha notato che i partiti del semaforo sono stati puniti.

18:13 Proiezioni Sassonia: CDU in testa, AfD subito dietroLe prime proiezioni per le elezioni statali della Sassonia mostrano la CDU come vincitrice, con il 31,5% dei voti, seguita dall'AfD al 30%. Il BSW è al terzo posto con il 12%, seguito dall'SPD al 8,5%. I Verdi sono al 5,5%, a malapena entrati nel parlamento statale. La Sinistra e l'FDP non saranno rappresentati nel parlamento statale.

18:10 Proiezioni Turingia: AfD in testa, CDU subito dietroSecondo le prime proiezioni per le elezioni statali della Turingia, l'AfD ha un chiaro vantaggio con il 30,5%, seguita dalla CDU con il 24,5%. La Sinistra è al terzo posto con il 12,5%, e l'SPD è rappresentato nel parlamento statale con il 7%. Il BSW si aggiudica un seggio con il 16%, mentre i Verdi e l'FDP non raggiungono il 5%.

18:01 Turingia: AfD in testa, SPD supera la soglia, BSW in doppia cifra in SassoniaLe prime proiezioni dopo le elezioni statali della Turingia mostrano l'AfD come la forza più forte. L'SPD supera la soglia del 5% mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. In Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre dal nulla. La CDU è avanti di poco sull'AfD.

17:18 Incertezza di Höcke per l'ingresso nel Parlamento StataleIn Turingia, il leader della fazione AfD Björn Höcke potrebbe non ottenere un seggio nel prossimo parlamento statale. Ironia della sorte, potrebbe essere il successo dei suoi colleghi di partito a metterlo a rischio. Molti candidati dell'AfD in corsa nei collegi hanno buone possibilità di vincere i mandati diretti. Tuttavia, Höcke deve affrontare una forte concorrenza dal candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD ottiene più mandati diretti di quanto sia consentito dai risultati della seconda votazione, nessuno può entrare nel parlamento statale tramite la lista di stato, nemmeno dal primo posto, che Höcke occupa.

16:48 Evento di Partito AfD della Turingia senza Copertura StampaÈ probabile che non ci sarà alcuna copertura mediatica per la festa elettorale dell'AfD della Turingia. Il partito, classificato come estremista di destra dal Verfassungsschutz, ha tentato di escludere diversi mezzi di comunicazione dall'evento, ma un tribunale lo ha proibito. Di conseguenza, il partito statale ha escluso l'intera stampa, adducendo problemi organizzativi dovuti allo spazio insufficiente nel luogo dell'evento per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

16:29 Tasso di Voto per Corrispondenza Alto in SassoniaPer le elezioni che il Ministro Presidente della Sassonia CDU Michael Kretschmer ha definito "elezione cruciale" per lo stato, quasi un quarto degli elettori ha già votato per corrispondenza. Il supervisore delle elezioni statali si aspetta che il 24,6% dei voti sia espresso per corrispondenza. La partecipazione al voto oggi era solo leggermente più alta rispetto al 2019 nel primo pomeriggio.

15:52 Höcke e Ramelow VotanoIl leader di stato dell'AfD della Turingia e candidato principale ha votato questa mattina. Höcke è arrivato al suo seggio elettorale a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa. Ha votato a Bornhagen, distretto di Eichsfeld. Il Ministro Presidente Bodo Ramelow ha votato a Erfurt, accompagnato dalla moglie, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Maggiore Affluenza in Turingia e SassoniaIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni cinque anni fa. In Sassonia, la partecipazione era leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4% nel primo pomeriggio. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

14:40 Principali Preoccupazioni nelle Elezioni della Sassonia e della TuringiaCirca un terzo dei residenti della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AfD nelle prossime elezioni del 1° settembre. Un'ampia indagine fornisce informazioni sui motivi di questa tendenza, concentrandosi sui problemi e le questioni principali. La migrazione è solo uno dei numerosi problemi menzionati.

14:13 Höcke Si Allontana Velocemente Dal Seggio ElettoraleAlle elezioni statali della Turingia, il candidato principale dell'AfD Björn Höcke ha votatoaround a mezzogiorno al seggio elettorale di Bornhagen. La figura di estrema destra ha lasciato il luogo rapidamente e ha rifiutato di parlare con i giornalisti. In precedenza, aveva costantemente perso contro il candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld, ma questa volta si è trasferito al collegio di Greiz. Purtroppo, ha subito anche una sconfitta in questo nuovo collegio contro la CDU.

13:50 Parità di Affluenza alle Urne in Turingia rispetto al 2019In Turingia, l'affluenza alle urne sembra essere simile a quella delle precedenti elezioni parlamentari, secondo la commissione elettorale statale. Alle 12, circa il 32% degli elettori aveva già votato. I dati non includono i votanti per corrispondenza. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% alla stessa ora. Sembra ci sia un maggiore interesse per le elezioni statali di quest'anno rispetto a quelle europee e locali che si sono tenute in precedenza. L'affluenza alle urne di giugno è stata registrata al 24,3% alla stessa ora.

13:29 Elevata Affluenza alle Urne Attesa in SassoniaIn Sassonia, si prevede un'alta affluenza alle urne per le elezioni statali. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva già votato, secondo l'Ufficio statistico di Stato di Kamenz. Nelle precedenti elezioni statali del 2019, la percentuale era del 26,2% alla stessa ora. I dati preliminari non includono ancora i votanti per corrispondenza. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta, rispetto al 16,9% del 2019. Secondo la commissione elettorale statale, le elezioni si stanno svolgendo senza interruzioni.

13:11 Risultati delle Elezioni Potrebbero indebolire la Coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in fase di conteggio. Se l'SPD non riuscisse a ottenere un seggio nel parlamento statale, sarebbe quasi come un terremoto, secondo il politologo Albrecht von Lucke, in un'intervista a ntv. Egli analizza le elezioni e le possibili conseguenze.

12:44 Polizia Indaga su Minaccia in Sezione ElettoraleDopo un incidente in una sezione elettorale di Gera, la polizia sta indagando su una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella sezione per votare, ma è stato invitato a togliersi la maglietta a causa del divieto di propaganda partitica. L'uomo ha obbedito, ma ha minacciato di "tornare" a causa del trattamento ricevuto uscendo dalla sezione. La polizia ha raccolto la sua testimonianza e gli ha dato un avvertimento. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle sezioni elettorali come atti di danneggiamento criminale.

12:15 Correctiv Avverte contro la Circolazione di Informazioni FalseLa rete di ricerca Correctiv ha emesso un avvertimento su una falsa affermazione ricorrente che sostiene che firmare la scheda elettorale protegge contro la manipolazione dei voti. Tuttavia, l'Ufficio del Presidente delle Elezioni Federale ha confermato a Correctiv: "La scheda elettorale non deve essere firmata. La firma sulla scheda elettorale da parte del votante potrebbe mettere a rischio il segreto del voto e rendere la scheda elettorale intera non valida."

11:51 Voigt Spera in "Relazioni di Maggioranza Stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che "molti Turingi andranno alle urne e eserciteranno il loro diritto di plasmare il futuro della nostra terra". Ha anche espresso la speranza di "relazioni di maggioranza stabili" per far progredire la terra.

11:25 Sonneberg Registra Aumento di Attacchi Estremisti di DestraSonneberg è il primo distretto in Germania guidato da un politico dell'AfD, ma gli attivisti affermano di essere sottoposti a minacce massicce - molti hanno smesso di lavorare di conseguenza. Si ipotizza che il numero di attacchi estremisti di destra sia aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti attribuiscono questo aumento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer Si Esprime alle UrneIl Presidente del Ministero di Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni statali nel suo stato "probabilmente le più importanti delle ultime 34 anni". Durante il suo voto a Dresda, ha espresso gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno ora cambiato il loro sostegno alla "forza potente al centro borghese", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione consentirà una formazione di governo che servirà questa terra", ha continuato Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è stato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è sulla scheda elettorale"Per il Presidente del Ministero della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "un festival della democrazia" - anche se esiste la possibilità di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra ha spiegato perché non raccomanda un governo di minoranza e perché ha dei dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 "Nessuna Sensibilità Storica" - Storico Esprime Frustrazione per la Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew ha espresso il suo disappunto per la data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, che si terranno il 1° settembre, coincidendo con l'85° anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. Loew, direttore dell'Istituto Tedesco per gli Affari Polacchi, ha detto a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Deve essere stata un'idea di qualcuno senza sensibilità storica". Riguardo all'AfD, classificata come "sicuramente estremista di destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew ha detto: "Questo potrebbe portare a disturbanti associazioni se un partito senza una chiara posizione verso il periodo nazista vince a Dresda e Erfurt".

09:30 "Elezione cruciale": Tutti i dati sulle elezioni statali della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia possono scegliere il partito che guiderà il corso politico nel parlamento statale di Dresda. La CDU è stata la forza più forte nello stato dal 1990, ma potrebbe perdere questa posizione per la prima volta. Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito le elezioni "cruciali". "Qui è in gioco tutto."

09:05 Kretschmer accusa il semaforo di "caos pre-elettorale"La giornata delle elezioni è arrivata nella Sassonia, con la domanda sulla bocca di tutti: il Ministro Presidente Michael Kretschmer estenderà la striscia vincente della CDU nello stato? Durante un'intervista a ntv, ha discusso la sua posizione sulle questioni dei rifugiati, il governo del semaforo e la guerra in Ucraina.

I sondaggi suggeriscono che l'AfD otterrà probabilmente una forte influenza nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Come un gruppo di ricerca ha avvertito, questo potrebbe essere dannoso per le istituzioni democratiche, dato che lo stato di diritto potrebbe non essere altrettanto robusto come molti potrebbero credere.

Oggi saranno eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia.

Oggi saranno eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD è in testa in Turingia. Nella Sassonia, la CDU del Ministro Presidente uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese al momento della chiusura dei seggi elettorali alle 18. Queste elezioni nei due stati orientali della Germania saranno anche un indicatore per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per la coalizione rossa-rossa-verde attuale guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra) nella Turingia, non c'è una maggioranza chiara nei sondaggi. Una coalizione composta dalla CDU, dall'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e dall'SPD potrebbe formarsi dopo le elezioni. Nella Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale della CDU, dell'SPD e dei Verdi abbia ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude la possibilità di un'alleanza con la BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento nella Sassonia. La stessa cosa potrebbe accadere per i Verdi e il FDP nella Turingia.

Il FDP scende sotto il 1,2% nella proiezione corrente della ZDF per le elezioni statali della Turingia.

