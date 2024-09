Il vice governatore della Carolina del Nord, Mark Robinson, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente avvenuto in un raduno politico, secondo un rapporto.

Breaking News Nation è stato il primo a comunicare il suo ricovero.

Robinson, il candidato repubblicano alla carica di governatore dello stato, aveva visitato diversi luoghi in tutto lo stato venerdì, come previsto in precedenza e aggiornato sui social media. Il suo ultimo appuntamento della giornata era alla Mayberry Truck Show e Parade a Mount Airy.

La situazione è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

La strategia di campagna di Robinson si basava fortemente sulla sua posizione politica, mentre cercava di appellarsi agli elettori conservatori. A causa del suo improvviso ricovero, gli analisti politici ora si chiedono quale sarà l'impatto sulla sua campagna.

