- Il vice capo della BSW esprime dubbi sul piano di sicurezza.

Il capo del capitolo brandeburghese del partito BSW, Robert Crumbach, critica alcuni aspetti della risposta del governo federale all'incidente di Solingen, che ha causato tre morti. "Il divieto di portare coltelli ovunque non fermerà certo qualcuno che ne vuole portare uno", ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca. "E per farlo, dovrebbero circondare queste aree e controllare tutti come in un aeroporto. Ma non si può organizzare una fiera dove si blocca tutta la città e si controlla chi entra come in un aeroporto", ha aggiunto.

La coalizione di governo sta preparando un pacchetto di risposte all'attacco con il coltello a Solingen, che ha causato tre morti e otto feriti. Questo include un divieto nazionale di portare coltelli sui bus e treni a lunga percorrenza, alle fiere e in altri grandi raduni. Inoltre, i benefici per i migranti il cui paese d'origine ha accettato di riprenderli saranno ridotti.

Il BSW sostiene la deportazione semplificata dei criminali. "In sostanza, è corretto", ha detto Crumbach a riguardo. Il BSW promuove la revoca della protezione per i richiedenti asilo e la deportazione immediata dei sospetti criminali o di quelli che violano le leggi tedesche.

Purtroppo, lo scorso venerdì a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, tre persone sono state brutalmente uccise con un coltello e altre otto sono rimaste ferite durante una festa della città. Il principale sospettato è un siriano di 26 anni che avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria lo scorso anno ma non lo è stato.

Il pacchetto di risposte della coalizione di governo propone anche un divieto di portare 'coltelli proibiti' alle fiere e in altri grandi raduni. Nonostante le critiche di Crumbach, egli riconosce che il governo sta cercando di prevenire gli attacchi con il coltello limitando alcuni oggetti.

