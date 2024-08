- Il vice-candidato Walz ha antenati in Baden.

Gli antenati di Tim Walz, candidato democratico alla Vicepresidenza degli Stati Uniti, hanno vissuto a Kuppenheim, secondo la città del Baden. Il bis-bisnonno di Walz, Sebastian Walz, emigrò negli Stati Uniti nel 1867, ha rivelato la città nel distretto di Rastatt. Un altro antenato potrebbe aver anche servito come sindaco dal 1852 al 1861, secondo le ricerche sulla discendenza di Walz.

La discendenza maschile diretta di Walz può essere rintracciata fino al suo bis-bis-bis-bis-bisnonno, Sebastian Walz (1698-1768), a Kuppenheim. Ciò significa che Walz condivide probabilmente molti antenati con gli attuali residenti di Kuppenheim. "Questo è un motivo sufficiente per invitare il futuro vice di Kamala Harris a Kuppenheim dopo la sua elezione!" hanno riferito in precedenza le "Badischen Neuesten Nachrichten".

La candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha annunciato Walz come suo compagno di corsa per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti di novembre. Il 60enne è stato governatore del Minnesota dal 2019 e ha precedentemente servito per molti anni come rappresentante alla Camera. Prima della sua carriera politica, Walz era un insegnante.

