Il viaggio introduttivo di Dethlef nei veicoli a quattro ruote motrici con Globebus Performance 4x4

Azienda moderna Dethleffs riconosce le tendenze attuali del mondo del caravaning. Di conseguenza, al Caravan Salon di Düsseldorf (fino all'8 settembre), presenteranno il loro primo motorhome a trazione integrale. Il Globebus Performance 4x4, derivato dal VW Crafter, debutterà inizialmente come studio legato alla serie, con la produzione che inizierà presto, a partire da una lussuosamente equipaggiata "First Edition", prezzo 120.000 euro, disponibile per l'acquisto durante la fiera.

A differenza di alcuni concorrenti, Dethleffs, che fa parte del gruppo Erwin Hymer, non ha optato per un Mercedes Sprinter come veicolo di base, ma ha scelto il VW Crafter, specificamente la sua variante 4x4, dimostrando la loro conformità alle tendenze dell'industria.

Capacità fuoristrada, senza essere un veicolo da spedizione

Il modello fuoristrada Dethleffs grigio e distintamente contrassegnato presenta alcune caratteristiche fuoristrada, come pneumatici fuoristrada da 18 pollici su cerchi neri opachi, barra luminosa LED, paraurti, tendal, scala e ringhiera anche neri opachi. Tuttavia, l'azienda dell'Allgäu si astiene dal definirlo un modello da spedizione o un fuoristrada estremo. Sia che si tratti di sentieri campestri, approcci sabbiosi, ghiaia o pendii ghiacciati, il 4x4 Globebus può accedere facilmente a luoghi remoti.

Per soggiorni prolungati in pittoreschi campeggi remoti, Dethleffs ha prioritizzato l'autosufficienza. Il Globebus include un riscaldatore a diesel e il suo frigorifero elettrico a compressione da 131 litri trae energia da una consistente batteria al litio da 6 pacchi con una capacità di carica di 263 Ah. L'unico elettrodomestico a gas è il fornello a due fuochi, che richiede un piccolo contenitore di gas da 2,8 kg sotto il mobile della cucina, eliminando la necessità di ingombranti barili di gas e massimizzando lo spazio di stoccaggio.

Il toilette asciutto ecologico Clesana C1 e un sistema di filtraggio dell'acqua rafforzano l'indipendenza sulla strada. Entrambi saranno offerti come optional nella versione di serie. L'impostazione dell'interno aderisce a un layout standard, con una zona soggiorno per quattro persone davanti, un bagno e una cucina al centro del veicolo e letti individuali dietro. Il garage sottostante è rivestito con fogli di alluminio corrugato e può trasportare fino a 350 kg.

Agile e manovrabile grazie al suo breve interasse

Il breve interasse del compatto Crafter consente al 6,85 metri di lunghezza e 2,20 metri di larghezza del semiintegrato motorhome a trazione integrale di mantenere un'agilità e manovrabilità ragionevole. Tuttavia, l'estensione del paraurti posteriore richiede cautela durante la manovra. Il potente motore diesel da 120 kW/163 CV è standard nella First Edition, accoppiato a una trasmissione automatica a 8 velocità, bloccaggio differenziale e un'alzata di 5 cm. L'asse anteriore è stato rinforzato e la sospensione pneumatica sull'asse posteriore improves comfort di guida.

Considerando il peso del veicolo a trazione integrale, il peso massimo ammissibile del motorhome è di 3,88 tonnellate. Non è ancora stato confermato se verrà introdotta in futuro una versione a trazione posteriore, eventualmente nella classe delle 3,5 tonnellate.

La scelta di Dethleffs di utilizzare un VW Crafter 4x4 come veicolo di base per il loro nuovo motorhome a trazione integrale si allinea con le tendenze dell'industria, dimostrando il loro impegno nei confronti dei veicoli che rispondono alle esigenze attuali del caravaning.

Le dimensioni compatte e l'agilità di manovra del Globebus Performance 4x4, grazie al suo breve interasse, lo rendono un'opzione attraente per coloro che cercano l'avventura senza sacrificare la facilità di movimento nei veicoli.

