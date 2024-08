Il viaggio internazionale della regina Ludwig della spiaggia si conclude.

Incredibilmente, sono le successores tedesche di Laura Ludwig a porre fine alla sua carriera internazionale di beach volley. Alla prestigiosa manifestazione di Amburgo, le campionesse europee fresche di titolo, Svenja Müller e Cinja Tillmann, eliminano la 38enne e la sua compagna Louisa Lippmann. Tuttavia, hanno ancora un'ultima gara da disputare.

La straordinaria carriera internazionale di Laura Ludwig, medaglia d'oro olimpica di beach volley, giunge al termine. Accompagnata da Louisa Lippmann, vengono eliminate ai quarti di finale dell'evento élite di Amburgo, la città natale di Ludwig, dalle sue successores tedesche, Svenja Müller e Cinja Tillmann. Le campionesse europee sconfiggono le campionesse di Rio e Louisa Lippmann con il punteggio di 21:15, 21:18.

Dopo aver fallito la qualificazione ai quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi, Ludwig ha annunciato il suo ritiro dallo sport. Dopo il torneo internazionale di Amburgo, disputerà la sua ultima gara ai campionati tedeschi di Timmendorf la prossima settimana. Ludwig riceverà i suoi onori durante la cerimonia di chiusura ad Amburgo domenica.

Ludwig e Lippmann si sono qualificate per i turni ad eliminazione diretta venerdì con una vittoria contro il duo lituano, Monika Paulikienė e Ainė Raupelytė. Poi, hanno sconfitto Julia Scoles e Betsi Flint dagli Stati Uniti con il punteggio di 21:15, 19:21, 15:12 per raggiungere i quarti di finale contro Müller e Tillmann. Le 23enni Müller e la 10 anni più anziana Tillmann affronteranno la squadra brasiliana, Galil Thamela Coradelli e Victoria Lopes Pereira Tosta, in semifinale domenica.

Nel frattempo, i medagliati olimpici d'argento Nils Ehlers e Clemens Wickler sono stati costretti a ritirarsi dal torneo di Amburgo a causa di un infortunio subito da Ehlers durante la loro partita d'esordio contro la coppia svizzera, Quentin Métra

