Il viaggio in mare del Nord di una nave da crociera incontra sfide di navigazione.

Un vascello da crociera con a bordo centinaia di passeggeri ha subito un improvviso blackout mentre navigava nel Mare del Nord, perdendo il controllo e alla deriva. Secondo i resoconti delle notizie, il problema è stato causato da un guasto elettrico sulla nave, denominata "Funny Girl". La nave era in viaggio da Helgoland, l'unica isola offshore della Germania, verso Büsum quando si è verificato il blackout.

Due rimorchiatori sono in transito per offrire assistenza nel trainare la "Funny Girl" verso un porto. Il luogo esatto in cui la nave verrà ormeggiata rimane sconosciuto. Quando contattato, il Servizio tedesco di ricerca e salvataggio marittimo (DGzRS) ha risposto di non essere stato chiamato per aiutare.

Tutto bene a bordo?

Un rappresentante dell'Autorità del traffico e della navigazione dell'Elba e del Mare del Nord (WSA) ha dichiarato in seguito che la compagnia di crociera aveva ingaggiato rimorchiatori privati per trainare la "Funny Girl" in salvo. Non sono coinvolti rimorchiatori ufficiali, secondo le informazioni disponibili. Secondo i dati di Marinetraffic, i rimorchiatori hanno già raggiunto la nave da crociera.

Secondo "Bild", la nave in difficoltà si trova a circa dieci miglia nautiche a est di Helgoland nelle acque tedesche. La "Funny Girl" ha incontrato difficoltà a causa del guasto dei generatori di bordo. "Hamburger Abendblatt" suggerisce che un guasto nell'impianto di distribuzione dell'elettricità della sala macchine ha causato il fallimento di entrambi i generatori principali e il sistema di raffreddamento successivo, influenzando così i motori stessi. Purtroppo, il generatore di emergenza non è stato in grado di fornire energia alla rete, secondo il resoconto.

Despite the ship's predicament, the newspaper "Bild" reported that there posed no threat to the passengers or crew members. In the afternoon, the captain of the "Funny Girl" declared that spirits aboard remained high.

The European Union's maritime safety agencies were not required to intervene in the incident involving the "Funny Girl," as stated by the German Maritime Search and Rescue Service (DGzRS). The stranded vessel, which is currently drifting within German waters, is being assisted by private tugboats hired by the cruise company.

Despite the ship's predicament, the European Union's environmental agencies might be concerned about potential environmental impact due to the vessel's unconscious drift within the North Sea.

