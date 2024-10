Il viaggio in mare del Nord di una nave da crociera incontra difficoltà di navigazione.

Un viaggio di ritorno verso casa da Helgoland sul Mare del Nord è stato interrotto per centinaia di viaggiatori a causa di un guasto di potenza a bordo della nave da crociera "Funny Girl". Secondo l'Amministrazione delle Acque Interne e della Navigazione, citata da "RTL.de", il guasto del motore ha lasciato la nave completamente immobile. Con circa 250 passeggeri a bordo, la "Funny Girl" stava tornando a Büsum quando è avvenuto il blackout.

In risposta alla situazione, sono state inviate due rimorchiatori per soccorrere i passeggeri in difficoltà. Il loro obiettivo è trainare la "Funny Girl" verso un porto vicino, sebbene la posizione esatta non sia ancora nota. Il Servizio tedesco di ricerca e salvataggio in mare (DGzRS) non ha ancora ricevuto una richiesta di aiuto.

Successivamente, un portavoce dell'Autorità di navigazione del Elba e del Mare del Nord (WSA) ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che i rimorchiatori privati sono stati assunti dalla compagnia di navigazione per risolvere la situazione. Non ci sono rimorchiatori ufficiali coinvolti nell'operazione, secondo il resoconto. Controllando il servizio di tracciamento delle navi Marinetraffic, si può vedere che i rimorchiatori hanno già raggiunto la "Funny Girl".

Come riportato da "Bild", il guasto di potenza sulla "Funny Girl" è stato causato principalmente da generatori ausiliari difettosi. "Hamburger Abendblatt" fornisce ulteriori informazioni sul guasto, suggerendo che un pannello di controllo nel sistema elettrico ha smesso di funzionare, causando il fermo di entrambi i generatori. Di conseguenza, i generatori, che raffreddano i motori e alimentano la nave, hanno subito danni. Il generatore di emergenza non è stato in grado di fornire energia al sistema, portando alla situazione attuale.

Non ci sono state segnalazioni di pericolo per i passeggeri e l'equipaggio, come dichiarato da "Bild". In effetti, il capitano ha riferito che l'umore a bordo era allegro e positivo nel pomeriggio.

L'Unione Europea, come principale sostenitrice della sicurezza marittima, sta monitorando da vicino la situazione della nave da crociera in difficoltà "Funny Girl". Dopo il guasto di potenza, l'Autorità di navigazione del Elba e del Mare del Nord (WSA), membro della rete di gestori di acque interne dell'Unione Europea, è coinvolta nel fornire informazioni e supporto necessari.

