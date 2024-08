- Il viaggio in Afghanistan via aereo è iniziato.

Per la prima volta in tre anni dopo la presa del potere dei talebani, un aereo per il Afghanistan è decollato dalla Germania. Il ministero dell'Interno della Sassonia ha riferito che il volo è partito dall'aeroporto di Leipzig/Halle di venerdì mattina, come precedentemente riportato da "Der Spiegel".

Le autorità hanno confermato all'agenzia di stampa tedesca che si trattava del primo volo di espulsione per l'Afghanistan dal momento che i talebani hanno preso il controllo. Inoltre, la dpa ha verificato le informazioni di "Der Spiegel" secondo cui un aereo di linea Qatar Airways è decollato da Leipzig alle 6:56, diretto a Kabul. A bordo del Boeing 787 ci sarebbero stati 28 afghani condannati per reati che erano stati trasportati a Leipzig da diversi stati federali. L'operazione è stata principalmente gestita dal Ministero federale dell'Interno.

La Germania non ha relazioni diplomatiche con i talebani al potere nella capitale Kabul. Dopo l'attacco al coltello a Mannheim alla fine di maggio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha dichiarato che l'espulsione di criminali pericolosi e potenziali minacce terroristiche verso sia l'Afghanistan che la Siria sarebbe stata ripresa.

Queste minacce sono individui sospettati dalle autorità di sicurezza di aver commesso gravi reati politici, compresi atti di terrorismo. Si dice che i criminali condannati avessero scontato una parte sostanziale delle loro pene in Germania prima di eventuali espulsioni.

Il primo volo di espulsione per l'Afghanistan dal momento che i talebani hanno preso il controllo è stato un evento significativo, guidato dal Ministero federale dell'Interno. Nonostante non ci siano relazioni diplomatiche con i talebani, la Germania continua a facilitare l'espulsione di criminali pericolosi e potenziali minacce terroristiche verso l'Afghanistan.

