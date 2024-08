Il viaggio emozionante della NFL continua mentre Johnson avanza nella formazione.

Jakob Johnson ha ottenuto un posto nel roster principale dei New York Giants, a seguito di un infortunio di Austin Schlottmann. Schlottmann, che si è infortunato a una gamba durante l'allenamento, dovrebbe stare fuori almeno quattro settimane, secondo il coach Brian Daboll. Ciò apre un'opportunità per Johnson, che ha firmato con il club per il roster di allenamento, per mettersi in mostra.

Johnson si è inizialmente trovato nel roster di allenamento, come spesso accade nella NFL. Tuttavia, è preparato alla possibilità di essere chiamato nel roster attivo, dicendo: "Se sei nella lega da sei anni, sai come funziona. Potresti iniziare la stagione nel roster di allenamento, ma le persone vengono attivate. Sto solo cercando di ambientarmi qui e essere pronto quando arriva l'occasione".

Johnson è stato brevemente tagliato quando le squadre NFL hanno ridotto i loro roster a 53 giocatori. Tuttavia, non è uncommon che i giocatori del roster di allenamento vengano promossi durante la stagione. Con i Giants pronti ad affrontare i Carolina Panthers a Monaco il 10 novembre, per la loro decima partita della stagione regolare, Johnson rimane speranzoso di giocare una partita NFL nel suo paese natale. Tuttavia, rimane concentrato sul familiarizzare con l'organizzazione e trovare il suo posto nella squadra prima della partita. "Sarebbe un momento cool. Ma prima, è importante per me ambientarmi nell'organizzazione e trovare il mio posto nella squadra nelle prossime settimane. Se succede a novembre, allora così sia", ha concluso Johnson.

La possibile inclusione di Jacob Johnson nella partita contro i Carolina Panthers a Monaco potrebbe migliorare le prestazioni della squadra, data la sua esperienza nella NFL. Nonostante la sua eccitazione per la possibilità di giocare una partita NFL nel suo paese natale, Johnson è determinato a mantenere la sua concentrazione sull miglioramento e sull'ottenere un posto permanente nella squadra dei New York Giants.

