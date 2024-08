- Il viaggio di Trump al Cimitero Nazionale scatena controversie e una pubblicità controversa

Un recente viaggio dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Cimitero Nazionale di Arlington ha riacceso il dibattito sul suo rispetto per i veterani. Trump ha reso omaggio ai soldati americani caduti tre anni fa a causa di un attentato suicida in Afghanistan. Tuttavia, una disputa tra l'entourage di Trump e il personale del cimitero durante la sua visita ha portato ad accuse di sfruttamento della visita a fini politici. La campagna di Trump ha respinto queste affermazioni.

Secondo la stazione televisiva americana NPR, due membri del team di Trump hanno mancato di rispetto e spinto fisicamente un dipendente del cimitero che tentava di impedire riprese e foto in una zona specifica.

Lamentele contro il team di Trump

Il Cimitero Nazionale di Arlington ha confermato a noi che è avvenuto un incidente e che è stata presentata una lamentela. Per rispetto della privacy della persona coinvolta, non verranno fornite ulteriori informazioni al momento. Il cimitero ha sottolineato che le attività politiche non sono consentite sui suoi terreni, secondo la legge.

Un rappresentante di Trump ha dichiarato su X che a un fotografo era stata data l'autorizzazione. In una dichiarazione a NPR, questa persona ha inoltre affermato che il dipendente del cimitero potrebbe aver avuto problemi di salute mentale e aver bloccato i membri del team di Trump.

Donald Trump respinge le accuse

La campagna di Trump ha anche rilasciato una dichiarazione su X da parte delle famiglie dei soldati caduti in Afghanistan, che hanno espresso gratitudine a Trump per la sua visita. Hanno acconsentito alla presenza di un fotografo e Trump e il suo team hanno dimostrato il massimo rispetto.

In seguito, Trump ha condiviso un video della visita sui social media, ribadendo ancora una volta le sue critiche al ritiro dall'Afghanistan sotto l'amministrazione del Presidente democratico Joe Biden. Un'organizzazione di veterani progressisti affiliata ai Democratici ha criticato duramente questo, sostenendo che Trump si preoccupa solo dei caduti quando fa comodo a lui. Ci sono state anche critiche da altre fonti.

Trump ha una storia di commenti offensivi sui soldati e sui veterani. Solo pochi giorni fa, ha fatto una battuta in un evento sostenendo che il più alto onore civile del paese era superiore all'onore militare più alto - perché i destinatari erano "o in condizioni di salute estremamente gravi a causa di numerose ferite da proiettile, o erano deceduti".

Il Cimitero Nazionale di Arlington, dove è avvenuto l'incidente, è un luogo che proibisce severamente le attività politiche sui suoi terreni, come dichiarato dai suoi funzionari. La visita di Trump ad Arlington, nonostante le controversie, è stata apprezzata dalle famiglie dei soldati caduti in Afghanistan, come menzionato nella dichiarazione della campagna.

Leggi anche: