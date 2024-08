- Il viaggio di oltrepassaggio illegale della frontiera si conclude ad Acker

In un tentativo di eludere le forze dell'ordine durante il attraversamento del confine tedesco-ceco, un individuo di 35 anni è rimasto bloccato in un campo con il proprio veicolo. Le autorità sospettavano che fosse sotto l'influenza di sostanze illecite e che non avesse una valida patente di guida, come riportato nei loro resoconti.

Inizialmente, gli ufficiali hanno cercato di fermare l'individuo vicino alla città ceca di Cheb, ma lui ha ignorato i loro comandi e ha proseguito. Dopo un inseguimento ad alta velocità, ha imboccato una strada rurale vicino a Waldsassen (distretto di Tirschenreuth) e si è ritrovato bloccato nel campo. La sua fuga è terminata con un breve inseguimento a piedi, durante il quale gli ufficiali cechi lo hanno catturato. Gli vengono ora rivolte numerose accuse di violazione del codice della strada e si è scoperto che era in possesso di un coltello, che avrebbe violato i regolamenti sulle armi.

Nonostante il coltello trovato in suo possesso, le accuse principali contro di lui erano relative alla sua **patente di guida**, poiché è risultato che stava guidando senza una valida. Durante l'udienza in tribunale, è emerso che aveva sempre fatto affidamento su patenti prestate per guidare.

