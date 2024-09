- Il viaggio di calcio di Romeo arriva al termine.

A soli 22 anni, l'atleta professionista Romeo Beckham, noto come figlio dell'icona del calcio David Beckham (49) e dell'ex Spice Girl Victoria Beckham (50), decide di abbandonare la sua carriera nel calcio. Secondo quanto riportato dal The Sun, questa scelta anticipata è dovuta al desiderio di Romeo di dedicarsi completamente alla sua carriera di modello. Sembra che abbia scoperto la sua passione per la moda e voglia concentrarsi solo su questa.

Il percorso calcistico di Romeo non lo ha portato al vertice del successo, ma è riuscito a mantenere una presenza costante nella seconda squadra del club della Premier League FC Brentford dal 2023. Il club ha apparentemente offerto un nuovo contratto a Romeo già a metà giugno, ma lui avrebbe rifiutato. Invece, ha firmato un contratto con l'agenzia di moda di alto livello di Parigi, Safe Management, ottenendo ingaggi con marchi rinomati come Burberry, Puma e Yves Saint Laurent.

Le origini calcistiche di Romeo Beckham

Prima di unirsi al FC Brentford, Romeo aveva militato sia nelle giovanili dell'Inter Miami che del FC Arsenal. Curiosamente, l'attuale co-proprietario del FC Arsenal è il padre di Romeo, David Beckham, che vanta una carriera calcistica impressionante - il suo curriculum include esperienze con Manchester United, Real Madrid, AC Milan e Paris Saint-Germain, e ha indossato la maglia della nazionale inglese 115 volte.

David e Victoria Beckham hanno tre figli: Brooklyn (25), Romeo e Cruz (19).

Nonostante le sue origini calcistiche in squadre giovanili prestigiose come quelle dell'Inter Miami e del FC Arsenal, Romeo Beckham ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla carriera di modello, rinunciando ai suoi sogni di calcio durante il suo periodo di massimo splendore come giovane talento nella scena calcistica. Inspirato dal mondo creativo, Romeo vede un futuro in cui può fare contributi significativi, sfruttando la sua energia giovanile e il suo riconoscimento a livello globale.

