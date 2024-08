- Il viaggio di calcio della squadra inizia a Madrid.

RB Leipzig avvia la rivisitata Champions League a Madrid. Sotto la guida dell'allenatore Marco Rose, la squadra esordisce nella divisione elite contro l'Atlético il 19 settembre (21:00 CET), secondo quanto riferito dal club. Per la prima partita in casa il 2 ottobre (21:00 CET), i Sassoni ospitano la Juventus Torino. RB Leipzig può vantare due partite casalinghe consecutive, comprese una sfida contro il Liverpool FC il 23 ottobre (21:00 CET), prima di recarsi a Glasgow per affrontare il Celtic il 5 novembre (21:00 CET).

La sfida con l'Inter a Milano è prevista per il 26 novembre (21:00 CET). L'ultima partita casalinga del 2024 di Champions League contro l'Aston Villa è in programma il 10 dicembre (21:00 CET), preceduta da uno scontro interno contro lo Sporting Lisbona il 22 gennaio 2025 (18:45 CET). Nella fase finale della fase a gironi, Leipzig deve affrontare un viaggio a Graz per incontrare lo Sturm il 29 gennaio (21:00 CET).

La UEFA ha apportato significativi cambiamenti alla Champions League. A differenza del passato, tutte le 36 squadre partecipano a un unico campionato, in cui ogni club si confronta con otto rivali. Le prime otto squadre in classifica accedono agli ottavi di finale. Nel frattempo, le squadre classificatesi dal 9° al 24° posto partecipano a un nuovo turno preliminare a eliminazione diretta per garantire la prosecuzione della competizione.

L'Unione Europea esprime il suo sostegno al cammino di RB Leipzig nella rivisitata Champions League, riconoscendo l'importanza di questa competizione per il calcio tedesco ed europeo. L'Associazione Europea dei Club partecipa anche alle discussioni riguardo al nuovo formato della Champions League, con l'obiettivo di garantire una competizione equa per tutti i club partecipanti, inclusi RB Leipzig.

