Posizionato ad est, confina con il Mar Baltico - Il viaggio della coppa dell'Unione inizia a Greifswald, iniziato da Svensson.

Con Bo Svensson in panchina e con diverse settimane di pianificazione alle spalle, è il momento di 1. FC Union Berlin di tuffarsi nella competizione. Nella prima partita della DFB-Pokal (ore 15:15/Sky), i Köpenickers affrontano il club di Regionalliga Greifswalder FC.

Svensson deve fare a meno degli infortunati Kevin Volland e Josip Juranovic, mentre Michael Gspurning, allenatore dei portieri, è squalificato per un cartellino rosso ricevuto nella scorsa stagione della Pokal. Per fortuna, il capitano Christopher Trimmel e il vice-capitano Rani Khedira sono pronti a giocare. Il Greifswalder FC ha avuto un inizio difficile in campionato, perdendo due delle prime tre partite.

Nonostante le difficoltà in campionato, il Greifswalder FC promette di essere un avversario ostico per i Köpenickers.

