- Il viaggio da Milano a Madrid rappresenta un incontro impegnativo per il RB Leipzig.

L'anno scorso, qualcuno avrebbe potuto definire Lipsia un "gruppo difficile": Era stato accoppiato con alcuni avversari molto impegnativi nella riformulata Champions League. I Sassoni si scontreranno con FC Liverpool, Inter Milan, Juventus Torino, Atlético Madrid, Sporting Lisbona, Celtic Glasgow, Aston Villa e Sturm Graz nella nuova fase a gironi. L'azione inizia il 17 settembre, con gli orari da rivelare entro sabato.

Per la prima volta, il sorteggio è stato effettuato da un computer. Dopo che Lipsia è stato estratto, la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo ha colpito un grande emblema della Champions League a Monaco, permettendo al software di prendere il sopravvento.

"Assolutamente imparziale" Rose

Invece di procedere nei gironi, tutte le 36 squadre si scontreranno con otto avversari in un campionato. Lipsia ospiterà Liverpool, Juve, Sporting e Villa nel suo stadio. Il loro viaggio a Inter, Madrid, Celtic e Graz richiederà viaggi. La fase a gironi si svolgerà fino a gennaio. Le prime otto squadre in classifica passeranno al turno a eliminazione diretta di 16. Le squadre classificate dal 9° al 24° si scontreranno in una nuova fase a eliminazione diretta per avanzare.

L'allenatore Marco Rose ha espresso un atteggiamento incerto riguardo al nuovo formato. "Entro in questo completamente imparziale. Vorrei osservarlo, sentirlo. Poi, posso offrire i miei pensieri su come è andato," ha condiviso il 47enne. Non ha ancora compreso "la sensazione di affrontare otto avversari diversi, giocare quattro volte in casa, quattro volte in trasferta, poi abbiamo una grande classifica."

Il Barcellona non ha ottenuto "la sua richiesta"

Il desiderio di Rose e giocatori come Peter Gulacsi e Benjamin Henrichs era di essere accoppiati con il FC Barcelona di Hansi Flick. Questo desiderio è rimasto inappagato per i Lipsiani, ma sono riusciti a evitare un altro scontro con il Manchester City. "Non deve essere Pep di nuovo. Forse non il Real Madrid," ha detto Rose. Il computer lo ha soddisfatto.

Tuttavia, dovranno tornare a Glasgow per affrontare il Celtic FC. Lipsia ha già giocato contro gli scozzesi in Champions League e in Europa League. Li attende un breve incontro con l'Aston Villa. RB ha affrontato il club inglese di Birmingham durante la preparazione a New York. All'inizio di agosto, André Silva e Lois Openda hanno segnato i gol in una vittoria per 2-0.

L'avversario di Lipsia nelle partite casalinghe durante la fase a gironi include la famosa "Juve di Torino". Il loro viaggio in Italia per affrontare la Juve sarà uno dei viaggi necessari.

