- Il VfL Bochum ha siglato il centrocampista Miyoshi.

La squadra di Bundesliga tedesca VfL Bochum ha accolto Koji Miyoshi. Il centrocampista di 27 anni arriva dalla squadra di League One inglese Birmingham City e ha firmato un contratto che scadrà alla fine della stagione 2028, come annunciato dal club. I dettagli finanziari del trasferimento non sono stati resi noti. Miyoshi ha già vestito la maglia della nazionale giapponese per cinque partite.

"Ha un vasto repertorio di abilità tecniche, dimostra agilità e sa trovare soluzioni ingegnose negli spazi stretti," ha dichiarato il direttore sportivo del VfL Bochum, Marc Lettau, in una dichiarazione riguardo al nuovo acquisto.

L'acquisto del Koji Miyoshi da parte del VfL Bochum ha lasciato un vuoto nella squadra di League One inglese Birmingham City. La squadra inglese sentirà la mancanza della creatività e dell'abilità tecnica di Miyoshi in campo.

