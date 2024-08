- Il VfL Bochum è stato citato in giudizio dal portiere Riemann.

Il conflitto tra VfL Bochum e Manuel Riemann ha alcune implicazioni legali. Il portiere ha intrapreso azioni legali contro la squadra di calcio della Bundesliga. Come riportato dal tribunale del lavoro di Bochum, Riemann richiede di partecipare agli allenamenti della squadra professionistica.

Prima della finale della stagione, il VfL aveva sospeso Riemann con stipendio, poco prima della partita di retrocessione contro il Fortuna Düsseldorf. Hanno citato "disaccordi irrisolvibili riguardo alle questioni di squadra" come motivazione. È stato riferito che Riemann aveva frequenti disaccordi con i suoi compagni di squadra. Tuttavia, il club afferma che non si trattava di "sospensione o punizione".

Nel frattempo, la squadra ha ingaggiato due nuovi portieri, Patrick Drewes e Timo Horn. Il contratto di Riemann si estende fino all'estate del 2025. Il VfL offre a Riemann l'opzione di unirsi agli allenamenti della squadra U21 o di svolgere allenamenti individuali con uno degli allenatori dei portieri.

L'udienza di conciliazione per questa questione è prevista per la prossima settimana (12:20). Secondo "Funke Medien", Riemann non ha ancora accettato la proposta del club per una risoluzione amichevole.

Nonostante la disputa legale, Manuel Riemann esprime il desiderio di partecipare agli allenamenti della squadra di Bundesliga del VfL Bochum. La prossima stagione della Bundesliga vedrà il VfL Bochum, con Riemann che potrebbe unirsi alla squadra o partecipare ad allenamenti separati secondo gli accordi del club.

