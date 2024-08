- Il VfB Stuttgart ha impegnato il giocatore nazionale Undav fermamente

Attaccante della nazionale Deniz Undav si unisce al VfB Stuttgart. Dopo lunghe trattative, i vicecampioni hanno finalmente raggiunto un accordo con il club inglese della Premier League Brighton & Hove Albion, di cui Undav era in prestito la scorsa stagione. Il 28enne ha firmato un contratto con il VfB fino al 30 giugno 2027, come annunciato dal club della Bundesliga della Svevia. Il prezzo del trasferimento non è stato reso noto dai Suabiani. Secondo i resoconti dei media, potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro.

Undav ha brillato lo scorso anno come perfetto partner d'attacco di Serhou Guirassy, che è poi passato al Borussia Dortmund, con 28 punti. Con le sue prestazioni, si è raccomandato per una nomination all'EURO e ha giocato una partita nel torneo casalingo.

"Nuova dimensione"

"Dopo lunghe e impegnative trattative, abbiamo ora creato una base contrattuale per pianificare a lungo termine con Deniz. Economicamente, questo trasferimento ci porta a una nuova dimensione, ma stiamo investendo in qualità che si è già dimostrata", ha dichiarato il direttore sportivo del VfB Fabian Wohlgemuth.

Gli Stoccardesi avevano esercitato l'opzione di acquisto nel contratto di prestito. Tuttavia, Brighton aveva previsto una clausola di riacquisto e l'ha attivata. Successivamente, sono state avviate trattative libere. Undav stesso aveva ripetutamente espresso il desiderio di continuare a giocare per lo Stoccarda.

L'acquisizione di Deniz Undav dal Brighton & Hove Albion rinforza notevolmente la squadra del VfB nella Football League. Con questo acquisto, il VfB punta a costruire una squadra formidabile all'interno della Bundesliga della Svevia.

