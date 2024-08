Fase Iniziale della DFB Pokal - Il VfB prevede un rapido recupero nella fase a eliminazione diretta.

Stuttgart manager Sebastian Hoeneß vede il primo incontro di DFB-Pokal contro Preußen Münster come un'opportunità per rimettere in sesto la loro stagione in campionato. "C'è la possibilità di cambiare alcune cose in positivo", ha dichiarato prima dell'incontro con i debuttanti della seconda divisione martedì (ore 20:45/ARD). Hanno intenzione di utilizzare questa partita per migliorare la loro forma in vista delle prossime due settimane.

Dopo una stretta sconfitta nella Supercoppa contro il Bayer Leverkusen e una sconfitta per 1-3 a Friburgo, Stuttgart ha avuto un inizio difficile. Münster, d'altra parte, ha lottato nella seconda divisione, avendo ottenuto solo un punto nelle prime tre partite. Tuttavia, Hoeneß si aspetta un incontro difficile, descrivendolo come "non particolarmente elegante". L'entusiasmo in Westfalia è ancora alto dopo la promozione, ma "ci sarebbero stati avversari più allettanti".

Hoeneß è pronto a dare un posto in prima squadra al difensore di 20 anni Anrie Chase. Dopo aver lasciato il segno come sostituto a Friburgo, Chase guiderà ora la difesa sempre più sottile di Stuttgart. Nel frattempo, l'attaccante nazionale Deniz Undav, che ha rejoint l'entraînement tardivement et n'est pas encore totally recovered, débutera cette partie sur le banc.

Hoeneß a mentionné qu'ils voulaient utiliser la DFB-Pokal comme une plateforme pour améliorer leur performance après les récents revers en championnat. Avec Deniz Undav toujours en convalescence et pas encore prêt pour un match complet, le manager comptera sur Anrie Chase pour compenser les faiblesses de la défense.

Leggi anche: