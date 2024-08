- Il VFB passa al prossimo turno della coppa con una sconfitta di 5-0 a Münster.

Terzo incontro obbligatorio, successo inaugurale - Il VfB Stuttgart è riuscito a evitare un inizio di stagione disastroso e ha avanzato con facilità al secondo turno della DFB-Pokal con una vittoria per 5-0 contro il ancora imbattuto club di seconda divisione Preußen Münster. Dopo due sconfitte consecutive nella Supercoppa contro il Bayer Leverkusen (3:4 ai rigori) e nella partita di apertura del campionato a Friburgo (1:3), i vicecampioni hanno ottenuto una meritata vittoria con reti di Angelo Stiller (7º minuto), Ermedin Demirovic (15º), Pascal Stenzel (35º), Nick Woltemade (72º) e Atakan Karazor (80º, rigore) di fronte a 12.672 spettatori allo stadio Preußenstadion completamente sold out.

Con questo risultato, Stuttgart può continuare a sperare in introiti extra simili a quelli degli ultimi due anni, con una semifinale e una finale. Al contrario, Münster non è riuscito ad andare oltre il primo turno della competizione, come lo scorso anno.

Superiorità indiscussa sin dall'inizio

La partita rimandata a causa della partecipazione di Stuttgart alla Supercoppa si è rivelata un'impresa facile per gli ospiti. Nonostante l'assenza dei loro ultimi acquisti, El Bilal Touré e Ameen Al-Dakhil, e l'esordio del giovane talento Anrie Chase, il Stuttgart ha comandato il gioco sin dall'inizio e ha segnato subito. Dopo che il portiere del Münster Morten Behrens aveva parato un tiro di Fabian Rieder, Stiller ha segnato da breve distanza.

Questo vantaggio iniziale ha notevolmente alleggerito la tensione sulla squadra di Sebastian Hoeneß. Otto minuti dopo, hanno facilmente superato la difesa del Münster per portarsi sul 2-0. Dopo un cross di Stiller, Demirovic ha segnato da distanza ravvicinata.

Il Münster ha cercato di reagire, ma ha faticato in difesa. Il terzo gol del Stuttgart è stato simile al secondo: questa volta Demirovic ha passato dalla sinistra e Stenzel, non marcato, ha segnato da vicino. La partita era virtualmente decisa prima della fine del primo tempo.

Nella seconda metà, il Stuttgart ha mantenuto il controllo ma ha rallentato il ritmo. L'allenatore Hoeneß ha approfittato dell'occasione per far entrare altri giocatori come Jamie Leweling e Deniz Undav. La pressione sulla porta del Münster non è mai diminuita e il nuovo acquisto Woltemade ha segnato il suo primo gol per il club con un preciso tiro in alto, mettendo fine a qualsiasi dubbio residuo. Il capitano Karazor ha anche aggiunto il suo nome alla lista dei marcatori con un rigore.

