- Il VfB ha problemi di personale prima del calcio di apertura di Friburgo

La difesa di Stoccarda incontra problemi significativi prima della prossima stagione della Bundesliga. Il difensore centrale Leonidas Stergiou è fuori per diverse settimane a causa di un'infiammazione alla colonna vertebrale, e Anthony Rouault non è disponibile a causa di un infortunio alla spalla, come dichiarato dall'allenatore Sebastian Hoeneß. Yannik Keitel potrebbe non giocare contro la sua ex-squadra, lo SC Friburgo, sabato (15:30 CET, Sky), a causa di problemi alla caviglia. Inoltre, il giocatore internazionale Maximilian Mittelstädt ha dovuto interrompere l'allenamento durante la settimana.

"Questa è una situazione piuttosto insolita", ha commentato Hoeneß. Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman sono ancora in riabilitazione dopo gli infortuni e non saranno disponibili per la derby di Friburgo. C'è la possibilità che il nuovo acquisto Ramon Hendriks dal Feyenoord Rotterdam o il 20enne Anrie Chase vedano la loro prima partita nella Bundesliga.

"Dovremo adattarci un po' in fretta", ha aggiunto Hoeneß. Julian Schuster sarà in panchina per Friburgo questa volta, portando un "nuovo volto fresco" dopo il lungo periodo di Christopher Streich nella posizione. Tuttavia, Schuster, che ha esperienza con lo SC come giocatore e allenatore giovanile, probabilmente non avrà bisogno di molto tempo per adattarsi.

