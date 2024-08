- Il VfB di Stoccarda sembra sul punto di scaricare lo Sturmer Touré.

Sembra che il VfB Stuttgart sia vicino a ingaggiare un altro attaccante, secondo diversi media martedì. Il 22enne maliano El Bilal Touré dell'Atalanta Bergamo è in procinto di unirsi alla squadra della Bundesliga tedesca. A quanto pare, Stuttgart e gli italiani hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale per Touré, con una quota di trasferimento di 2,75 milioni di euro. Tuttavia, se soddisfatte determinate condizioni, scatterà un'obbligo di acquisto di 16,5 milioni di euro.

Dopo aver acquisito Ermedin Demirović, Nick Woltemade e Deniz Undav, Touré sarebbe il prossimo attaccante per Stuttgart.

Durante la stagione precedente, Touré ha giocato in 17 partite per Bergamo, segnando tre gol e fornendo un assist. Tuttavia, è stato escluso dalla rosa per la finale della recente Supercoppa Europea.

