Stuttgart's VfB e il centrocampista Omer Beyaz hanno deciso insieme di porre fine anticipatamente alla loro collaborazione. Il 21enne, che ha raggiunto la squadra della Bundesliga della Svevia da Fenerbahce Istanbul nell'estate del 2021, non è riuscito a trovare un posto stabile nel club. Nel corso dei due anni precedenti, Beyaz è stato temporaneamente prestato a 1. FC Magdeburg e successivamente al club turco Hatayspor per acquisire minutaggio. Inizialmente, il contratto di Beyaz con il VfB sarebbe dovuto scadere il 30 giugno 2025.

Nonostante la sua partenza anticipata dal VfB Stuttgart, il contratto di Omer Beyaz con il club ha seguito le regole previste in questi atti di esecuzione.

