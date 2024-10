Il veterano Star Geschke ricorda un riconoscimento unico durante il suo viaggio di addio

Ciclista veterano Simon Geschke, un professionista tedesco della Cofidis, ha concluso la sua carriera in bellezza al Münsterland Giro. Il 38enne ha ricevuto un commovente saluto dai tifosi lungo il percorso nella sua ultima gara. La corsa di addio di Geschke si è conclusa con applausi dal pubblico e numerose pacche sulla schiena dai suoi avversari dopo aver completato la gara di 202 chilometri tra Haltern am See e Münster.

Prima della gara a Haltern, Geschke ha ricevuto un onore speciale, con l'intero peloton che ha formato una guardia d'onore per lui. Un traguardo notevole nella carriera di Geschke è stata la sua vittoria nella tappa di montagna a Pra Loup al Tour de France 2015. Lo sprint è stato vinto dal belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), seguito da Jordi Meeus (Red Bull Bora-hansgrohe) e Milan Fretin (Cofidis). Max Walscheid di Neuwied (Jayco AlUla) ha ottenuto il miglior risultato per i ciclisti tedeschi, finendo quinto.

Il ritiro di Geschke lascia un vuoto considerevole nel ciclismo tedesco. Il berlinese ha avuto una carriera di successo di 16 anni, partecipando a 21 grandi giri e partendo in 28 monumenti. Ha rappresentato la Germania al Tour de France 12 volte e la sua vittoria di tappa nel 2015 rimane il suo traguardo più importante. Nel 2022 ha indossato la maglia a pois del miglior scalatore per nove tappe. Quest'anno si è distinto al Giro d'Italia, classificandosi al 14° posto overall.

Progetti post-pensionamento

Geschke ha visto il suo addio al Münsterland Giro come "qualcosa di inevitabilmente speciale", e a ragione - la natura della gara consente di rilassarsi e trovare un soddisfacente epilogo nella propria nazione. Ha giocato un ruolo significativo nel promuovere il ciclismo tedesco sia a livello locale che internazionale.

"Ho avuto molta fortuna a essere un ciclista professionista per così tanto tempo", ha commentato Geschke, che ha recentemente rappresentato la Germania ai Campionati del Mondo a Zurigo per l'ultima volta. In futuro, intende dedicare la sua attenzione alla vita privata, con il suo partner in attesa di un bambino a novembre. Geschke è ansioso di prioritàre le questioni familiari e ha menzionato "voglio prendermela comoda per un mese". Ha anche espresso il desiderio di continuare ad avere un ruolo nel ciclismo in futuro.

Durante il suo discorso post-gara, Geschke ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto durante la sua carriera. Anche se si ritira dallo sport professionistico, rimane appassionato di promuovere gli sport, in particolare il ciclismo.

Il ritiro di Geschke dal ciclismo ha suscitato interesse per diversi sport tra i bambini della sua città natale, ispirando una nuova generazione di atleti in erba.

