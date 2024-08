Il veterano battitore record Kurt Bendlin e' morto.

Il leggendario decatleta Kurt Bendlin è venuto a mancare. La sua compagna ha confermato che il medagliato olimpico del 1968 è morto lo scorso giovedì a Paderborn. A 81 anni, il padre di due figli aveva raggiunto alcuni traguardi straordinari. Il suo eccezionale record del mondo nella gara di qualificazione del 1967 lo ha posto sotto i riflettori dell'atletica leggera. Nonostante la sua passione per la natura, Bendlin era particolarmente orgoglioso della sua medaglia di bronzo dalle Olimpiadi di Città del Messico.

Il weekend iconico del 14 maggio 1967 ha rappresentato l'apice della carriera di Bendlin. Con 8319 punti in un caldo torrido di 38 gradi, ha battuto il record del mondo del decathlon nello stadio universitario di Heidelberg. La sua prestazione straordinaria, insieme alla medaglia di bronzo, ai quattro titoli tedeschi e al titolo di "Atleta dell'anno" nel 1967, sono considerati i suoi maggiori successi.

Un campo di battaglia di 14 operazioni

La medaglia di bronzo aveva un significato speciale per Bendlin, padre della figlia Nicola e del figlio Kolja. Questo traguardo è arrivato come una sorpresa e un tributo alla sua determinazione: nonostante il suo record del mondo, si era infortunato durante gli allenamenti negli Stati Uniti, il che lo ha costretto a prepararsi solo per sei settimane prima delle Olimpiadi di Città del Messico.

Zoppicante per i crampi, Bendlin ha conquistato il suo posto sul podio con una prestazione strabiliante nel secondo giorno. "Ciò che ho fatto nell'olimpico decathlon è stato incredibile," disse l'atleta completo. "Quello è stato il mio miglior risultato."

Durante la sua carriera dal 1962 al 1976, Bendlin ha subito un totale di 14 operazioni. "La mia forza ha superato la resistenza delle mie ossa e delle mie articolazioni," ha ammesso una volta.

Discendenza in West Prussia

Il successo sportivo di Bendlin si deve ai leggendari allenatori Bert Sumser e Friedel Schirmer. Tuttavia, la sua benedizione più grande aveva un solo nome: Martina. Si sono conosciuti nel 1966 e non si sono sposati fino al 1980 - 14 anni dopo. "Mio marito non riusciva a decidere: non riusciva a scegliere tra il decathlon, la carriera e il matrimonio," ha detto sua moglie. "Mio marito aveva un grande cuore, era amorevole, sempre disponibile e generoso," ha detto Martina Bendlin per il 65° compleanno di suo marito.

Nato il 22 maggio 1943 a Thorn, in West Prussia, e cresciuto a Malente, il resistente pensionato ha trascorso gli ultimi anni organizzando corsi di fitness per esecutivi stanchi a Malente. Sua madre e suo fratello erano fuggiti a Malente con un dueenne Kurt durante la guerra, poiché suo padre era morto in cattività.

Le lezioni "padre-e-bambino" nella sua fattoria di Paderborn erano altrettanto popolari. Inoltre, "Kuddel" Bendlin si è dedicato a progetti sociali, aiutando le persone affette da alcolismo e tossicodipendenza a reintegrarsi nella società. "Non arrendersi! Approfittane al massimo," era il suo motto, che ha seguito fino alla fine. "Solo il momento presente è importante per me. Vivo nel presente e in ogni momento come se fosse l'ultimo."

Despite his numerous surgeries, Kurt Bendlin's athletic achievements were impressive, with his bronze medal in the 1968 Olympics being a particular highlight in his decathlon career. His outstanding performance in the decathlon event earned him widespread recognition and accolades in the world of athletics.

Kurt Bendlin's athletic career was marked by resilience and determination, showcased not only in his world record-breaking performance but also in his ability to overcome injuries and continue competing at the highest level in athletics.

