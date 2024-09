Il vertice di BSW si oppone alle posizioni decisive della politica estera delle future amministrazioni.

Naturalmente, il Presidente del Ministero dovrebbe esprimersi pubblicamente anche su questo, ha dichiarato Wagenknecht. Ha sottolineato che il BSW è diventato una forza significativa in Germania dopo le elezioni statali di domenica.

Il candidato principale del BSW in Sassonia, Sabine Zimmermann, ha riferito dalla campagna che il tema di "Guerra e Pace" è stato spesso affrontato tra il pubblico. Si tratta di un problema, ha notato, che "veramente preoccupa le persone".

Zimmermann ha insistito riguardo ai possibili colloqui di coalizione: "Non siamo qui solo per fare numero, siamo qui per un cambiamento politico. Chi vuole formare una coalizione con noi deve rappresentare questo cambiamento". Se gli altri partiti democratici non effettuano un "cambiamento fondamentale", "non entreremo in coalizione", ha dichiarato.

Il candidato principale del BSW in Turingia, Katja Wolf, si è riferita alla posizione del partito durante la campagna. Se le aspettative del popolo non vengono soddisfatte, "staremmo facendo un torto alla democrazia", ha avvertito.

Chiamata in causa sulla sua partecipazione diretta ai negoziati di coalizione in Sassonia o Turingia, Wagenknecht ha notato che si tratta di "negoziati specializzati". Non rivendica un ruolo specifico. "Ma mi aspetto: chiunque voglia formare una coalizione con noi deve anche parlare con me", ha ribadito.

Si aspetta "che il sig. Voigt e il sig. Kretschmer parleranno anche con me", ha detto Wagenknecht, riguardo al leader della CDU della Turingia Mario Voigt e al Presidente del Ministero della Sassonia Michael Kretschmer (CDU). "Si tratta dell'immagine complessiva", ha sottolineato, sottolineando che una coalizione deve essere esplorata a fondo: "In effetti, nessuno dovrebbe avere interesse a formare governi per disperazione".

