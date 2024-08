Il vero livello di minaccia rappresentato dal ragno solitario marrone, in particolare, è in fase di indagine.

Paure per il Peso Mortale del Ragno Ragno Recluse Marrone in Aumento in Italia Dopo Due Morso Fatali

In rapida successione, due uomini in Italia hanno perso la vita a seguito di morsi del ragno Ragno Recluse Marrone, Loxosceles rufescens. Questa particolare specie di ragno è principalmente presente nella regione mediterranea, specificamente in popolari destinazioni turistiche come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Turchia. Data l'estate in pieno svolgimento, ci sono state preoccupazioni in aumento riguardo al Ragno Recluse Marrone. Ma quanto è dannoso questo apparentemente minuscolo animale, che misura circa 7,5 a 9 millimetri a seconda del suo genere?

Mentre il Ragno Recluse Marrone ha un veleno potente, Maurizio Soave, direttore del Centro Antiveleni dell'Ospedale Gemelli di Roma, suggerisce che la paura per il suo morso potrebbe essere esagerata. Tipicamente, i morsi del ragno sono indolori, ma possono sviluppare prurito e disagio in seguito. Rougeur e piccole pustole intorno al sito del morso potrebbero anche apparire diverse ore dopo. Tuttavia, il ragno è in grado di introdurre batteri nei tessuti, che potrebbe potenzialmente portare a infezioni e complicazioni serie. Soave consiglia prudenza in tali casi.

In caso di infezione, potrebbe emergere una necrosi a crescita lenta intorno al sito del morso, danneggiando i tessuti e creando ferite profonde e difficili da guarire. Potrebbero seguire infezioni gravi, fino al setticemia. Tuttavia, Soave sottolinea che tali sviluppi sono estremamente rari. La maggior parte delle volte, un morso non comporta complicazioni. I problemi maggiori tendono ad originare da condizioni di salute sottostanti come il diabete o le allergie. Gli esperti stimano che bambini e anziani siano anche più suscettibili.

Morso Fatali in Italia

A luglio, un uomo di 52 anni in Sicilia è stato morso da un Ragno Recluse Marrone, finendo per soccombere alle sue ferite. I titoli sono tornati a parlare quando un 23enne nella regione meridionale della Puglia è morto di shock settico e insufficienza d'organo, a seguito di un morso di un ragno un mese prima.

In generale, il Ragno Recluse Marrone, spesso trovato nascosto in tane e preferendo il terreno asciutto, è considerato abbastanza docile. Attacca solo quando si sente minacciato. Dopo un morso, gli esperti raccomandano di lavare la ferita con acqua e sapone. Se c'è un prurito estremo o rougeur, una crema cortisonica o antibiotici potrebbero offrire sollievo.

