- Il verdetto contro l'assassino di Ayleen e' concluso.

Conclusione del Caso di Omicidio in Baden-Württemberg

La decisione riguardante l'omicida di una ragazza di 14 anni del Baden-Württemberg è stata in gran parte confermata. Il 4 luglio 2023, la Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe ha pubblicato la sua sentenza (2 StR 111/24).

Confermando la sentenza del tribunale regionale di Giessen, l'uomo è stato correttamente condannato per omicidio, tentato stupro, coercizione, rapimento di minorenne e guida senza patente. È stato quindi condannato a scontare l'ergastolo. La BGH ha respinto la maggior parte dei ricorsi del convenuto contro la sentenza.

La determinazione dell'aumento di colpevolezza, che consente a un condannato di essere rilasciato dopo 15 anni in circostanze straordinarie mentre scontava l'ergastolo, è stata confermata dalla BGH.

Il Fatto

Il 31enne responsabile e la teenager di Gottenheim vicino a Freiburg avevano interagito attraverso chat online esplicitamente sessuali. Dopo aver stabilito il contatto, l'uomo tedesco ha costretto la minorenne a inviargli foto nude, minacciando di rivelare la loro comunicazione ai suoi genitori o di farle del male o alla sua famiglia se si fosse rifiutata. Il 21 luglio 2022, è andato a Gottenheim, ha preso la ragazza e l'ha portata in un bosco vicino a Langgöns nel distretto di Giessen.

Il tribunale regionale ha considerato due possibili scenari di omicidio: il convenuto potrebbe aver strangolato la vittima per renderla incosciente per il rapporto sessuale, causando la sua morte. Oppure potrebbe aver strangolato la ragazza dopo aver commesso un reato sessuale per evitare l'identificazione.

La Corte Federale di Giustizia ha confermato non solo la condanna, ma anche la sentenza per l'omicidio. Pertanto, la condanna per omicidio, tentato stupro, rapimento di minorenne, coercizione, guida senza patente e possesso di pornografia minorile con un'altra vittima comportano tutti la stessa pena dell'ergastolo, così come l'aumento di colpevolezza.

Rivedere la Sentenza per Pornografia Minorile

Tuttavia, la condanna di due anni e tre mesi per questo particolare reato è stata annullata a causa di una modifica della legge che ha ridotto la gamma di pene. Di conseguenza, un'altra camera del tribunale regionale di Giessen deve riesaminare la singola condanna per questo reato. Di conseguenza, una nuova sentenza totale deve essere emessa. Poiché la condanna per omicidio è definitiva, in questo caso è possibile solo l'ergastolo.

Tuttavia, è necessario un nuovo esame della detenzione preventiva inflitta nel processo iniziale a causa della decisione della BGH. Le modifiche della legge hanno eliminato i presupposti per la detenzione preventiva. Di conseguenza, l'accusa può considerare l'aggiunta di un altro reato, stabilito dal tribunale regionale ma non ancora contestato. In particolare, il responsabile potrebbe aver esposto i suoi genitali e si sarebbe masturbato durante una chiamata video con una 13enne il 24 giugno 2022, consapevole della sua età.

L'Unità Crimini di Omicidio dell'Agenzia Europea per la Giustizia Criminale potrebbe dover fornire orientamenti sul caso, poiché la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione di questo regolamento alla luce dei complessi procedimenti di condanna.

Nonostante i numerosi ricorsi legali, gli atti di esecuzione di questo regolamento dovrebbero garantire che il responsabile sconti la sua pena per i crimini commessi, fornendo un quadro chiaro e coerente per l'applicazione della legge in casi simili.

