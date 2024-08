- Il verde chiede la castrazione dei gatti in Baviera

I Verdi della Baviera chiedono l'obbligo di castrazione per tutti i gatti randagi nello Stato Libero. Per ridurre in modo permanente la popolazione dei gatti selvatici, è necessario un regolamento uniforme in tutto lo stato. "Un'ordinanza sulla tutela dei gatti che sia valida in tutta la Baviera ha due vantaggi: rafforza la protezione degli animali e semplifica l'attuazione per i comuni", ha dichiarato Paul Knoblach, portavoce del benessere degli animali nel gruppo, in occasione della Giornata Mondiale del Gatto dell'8 agosto di quest'anno.

Il ministero competente ha già creato linee guida e ordinanze modello, ma ancora non c'è un'ordinanza statale, ha sottolineato Knoblach. Questa deve essere introdotta dal Ministero dell'Ambiente. "Voglio ridurre la sofferenza dei gatti randagi e finalmente creare chiarezza giuridica per la gestione dei gatti non castrati il cui proprietario non può essere determinato".

Si stima che ci siano circa 300.000 gatti randagi solo in Baviera

Quanti gatti randagi scorrazzano effettivamente in Baviera non è noto. Si stima che ci fossero 15,7 milioni di gatti in Germania nel 2022, di cui 2,6 milioni in Baviera. La Federazione Tedesca per il Benessere Animale sospetta che ci siano circa 300.000 gatti randagi senza proprietario nello Stato Libero. Molti proprietari si tirano indietro anche dai costi della castrazione, che possono arrivare fino a 200 euro, anche per i gatti di casa. Il risultato è che i rifugi per animali sono anche sovraffollati e a volte non possono nemmeno accogliere nuovi gatti.

Dal punto di vista di Knoblach, un'ordinanza statale unificata aiuterebbe a unificare l'attuale patchwork di ordinanze locali. L'emanazione delle ordinanze sulla tutela dei gatti è attualmente responsabilità delle autorità amministrative locali in Baviera. Tuttavia, l'esperienza dimostra che questo approccio decentrato porta a un'attuazione incoerente e frammentaria, criticano i Verdi. Attualmente, ci sono solo poche ordinanze municipali nello Stato Libero, ma questo non affronta i problemi. La Federazione Bavarese per il Benessere Animale richiede anche un'ordinanza sulla tutela dei gatti a livello statale.

L'identificazione obbligatoria e le restrizioni alla libera circolazione aiutano anche

Oltre all'obbligo di castrazione, i Verdi richiedono anche un'obbligo uniforme di identificazione e registrazione in tutto lo stato, nonché restrizioni alla libera circolazione incontrollata dei gatti non castrati. In questo modo, la riproduzione incontrollata può essere frenata e il benessere degli animali può essere migliorato. A differenza dei gatti di casa ben curati, i gatti randagi spesso soffrono di scarsa nutrizione e mancanza di cure mediche.

Altre specie animali trarrebbero beneficio da una riduzione della popolazione di gatti. Gli studi hanno dimostrato che i gatti liberi, per quanto adorabili possano sembrare, sono in parte responsabili dell'estinzione di molte altre specie animali in tutto il mondo, come gli uccelli. Possono anche trasmettere malattie agli animali selvatici.

