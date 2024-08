- Il vento di tempesta del nord-ovest causa danni a numerosi individui.

La tempesta nel nord-ovest del Basso Sassonia ha comportato 54 interventi della polizia in un breve lasso di tempo nella serata di sabato. Nel frattempo, in Frisia orientale, i vigili del fuoco hanno documentato 83 incidenti legati alla tempesta entro domenica mattina, secondo la polizia di Osnabrück. Emden non è stata inclusa in questo conteggio.

Il vento ha anche cambiato direzione verso sud: a Cloppenburg, una 28enne appassionata di paracadutismo di Westerstede ha incontrato un problema durante l'atterraggio. Intorno alle 20:00, è stata colpita da una raffica e ha atterrato sulla schiena. La giovane donna è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza.

All'aeroporto di Leer-Papenburg, una raffica ha sollevato un ultraleggero fermo e lo ha fatto decollare brevemente. L'aereo è precipitato sul tetto vicino alla pista. Per prevenire incendi, i vigili del fuoco hanno spruzzato l'aereo con schiuma.

A Aurich-Middels, una parte della struttura di una fattoria è crollata e è stata stabilizzata dai vigili del fuoco e dall'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW). Su Langeoog, una persona è rimasta ferita quando un tavolino volante si è rotto, causando ferite lievi. A Emden, diversi veicoli hanno subito danni a causa di un albero caduto, ma l'entità dei danni non è chiara.

Il Servizio Meteorologico Tedesco aveva previsto raffiche di vento con velocità fino a 85 chilometri orari lungo la costa del Mare del Nord per la serata di sabato.

L'appassionata di paracadutismo di Westerstede ha avuto un incidente vicino alla città di Il ponte (Cloppenburg). Dopo la tempesta, un albero caduto ha causato danni a diversi veicoli a Il ponte (Emden).

