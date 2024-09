Il Venezuela detiene sei stranieri sospettati di aver orchestrato un complotto

Autorità in Venezuela mettono in mostra una vasta collezione di armi come prova di presunti piani di assassinio contro sei individui degli Stati Uniti, della Spagna e della Repubblica Ceca, che sono stati arrestati. Gli Stati Uniti respingono fermamente qualsiasi coinvolgimento dei loro servizi di intelligence in questo schema presunto. Si ritiene che gli arresti abbiano una motivazione sottostante diversa.

In Venezuela, sei cittadini stranieri sono stati arrestati per i sospetti di aver pianificato l'assassinio del presidente Nicolás Maduro. L'obiettivo presunto era di fomentare la violenza e destabilizzare il paese, secondo il ministro dell'Interno di Venezuela, Diosdado Cabello. Cabello afferma che i servizi di intelligence della Spagna, degli Stati Uniti e della leader dell'opposizione María Corina Machado sono dietro questi piani.

Due spagnoli, tre americani e un cittadino ceco sono stati arrestati. Sono state confiscate anche oltre 400 fucili e pistole, apparentemente provenienti dagli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha respinto le accuse come "completamente false". Un rappresentante del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato: "Qualsiasi accusa che gli Stati Uniti siano coinvolti in un complotto per rovesciare Maduro è completamente falsa". Hanno confermato l'arresto di un personale militare degli Stati Uniti in Venezuela e hanno rivelato "relazioni non verificate" di altri due cittadini degli Stati Uniti tenuti in custodia in Venezuela.

Gli arresti sono avvenuti in un momento di tensione diplomatica tra Caracas e i governi della Spagna e degli Stati Uniti. Questa settimana, il Venezuela ha ritirato il suo ambasciatore a Madrid e ha convocato l'ambasciatore spagnolo a Caracas in risposta a una dichiarazione critica del ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles. Robles ha affermato che i venezuelani in esilio hanno lasciato il loro paese a causa del regime oppressivo in cui vivevano. Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yván Gil, ha definito i commenti di Robles "insolenti, disturbanti e maleducati". Il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a diversi collaboratori di Maduro giovedì, accusandoli di interferire con un processo elettorale equo.

Il leader dell'opposizione venezuelana fugge dal paese

I rapporti diplomatici tra il presidente Nicolás Maduro del Venezuela e numerosi paesi occidentali si sono deteriorati dal 31 luglio, quando la commissione elettorale a favore del governo ha dichiarato Maduro vincitore. Tuttavia, l'opposizione sostiene che si è verificato broglio elettorale e afferma che il loro candidato Edmundo González ha vinto le elezioni.

González si è trasferito in Spagna nel fine settimana e ha richiesto l'asilo politico lì. Prima della sua partenza, un mandato di arresto è stato emesso contro di lui in Venezuela per accuse di sabotaggio, cospirazione e usurpazione di carica. Gli Stati Uniti e diversi paesi latinoamericani riconoscono González come vincitore delle elezioni. Anche l'UE mette in discussione l'autenticità dei risultati ufficiali.

