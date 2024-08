- Il venerabile pigro che risiedeva nello zoo più famoso del mondo muore all'età di 54 anni.

A 54 anni, il più anziano sloth del mondo ha detto addio allo zoo di Krefeld. Questo antico sloth a due dita, chiamato Jan, è recentemente morto nella casa della foresta pluviale a causa della vecchiaia, come annunciato dallo zoo. Originario della vita selvaggia nel 1969, questo animale ha vissuto allo zoo di Krefeld per un'impressionante durata di 38 anni. In precedenza, Jan viveva allo Tierpark Hagenbeck di Amburgo fino al 1986.

A causa della sua età eccezionale, lo sloth ha ottenuto un posto nel Guinness dei Primati nel 2021. L'ingresso nella categoria "Sloth più vecchio in cattività" è stato confermato con un certificato rinnovato annualmente, si è appreso. Lo sloth ha guadagnato il soprannome di "Sloth anziano" non solo per la sua età avanzata, ma anche per la sua numerosa discendenza. Insieme alle due femmine Lolita e Trine, Jan è stato confermato come padre di 22 discendenti a Krefeld.

Stando allo zoo, Trine, uno sloth di 22 anni, vive ancora nella casa della foresta pluviale con l'ultimo discendente di Jan. Il più giovane sloth in circolazione è un maschio e è nato solo a marzo 2024.

