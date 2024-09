Il venerabile monastero era in posizione precaria sul bordo della scogliera

Dalla sua fondazione nel IV secolo d.C. da parte di insediamenti cristiani primitivi sulla costa del Mar Nero, la sacra rappresentazione ha assistito alla trasformazione dell'Impero Romano nell'era bizantina, l'ascesa degli Ottomani, la lotta turca per l'indipendenza dopo la Prima Guerra Mondiale, decenni di vandalismo e negligenza, e un incredibile rinascimento ai giorni nostri.

Uno spettacolo più affascinante del passato turbolento di Sümela è il suo aspetto attuale – cappelle, cortili, biblioteche, alloggi, una torre campanaria, un acquedotto e una sorgente sacra precariamente rannicchiati su una sporgenza rocciosa a oltre 275 metri sopra una valle fluviale boscosa nelle Alpi Pontiche.

Ogni giorno, migliaia di visitatori – alcuni pellegrini religiosi, ma più attratti dai meravigliosi affreschi e dall'architettura cristiana primitiva che sembrano sfidare la gravità – seguono un sentiero lastricato fino al monastero. Un'altra attrazione è la potenziale inclusione di Sümela nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'UNESCO.

Ora utilizzato come museo statale invece che come comunità religiosa attiva, il monastero ha subito un'estesa ristrutturazione per garantire la sua sicurezza per il turismo e riparare i danni causati da incendi, cacciatori di tesori, vandali e turisti chiassosi.

"Abbiamo sempre avuto problemi con le rocce che cadono", ammette Levent Alniak, responsabile dei musei e dei siti storici per la provincia di Trabzon. "Per proteggere le strutture e garantire la sicurezza dei visitatori, abbiamo assunto esperti scalatori per fissare la scogliera". Susesi a mezz'aria, questi scalatori hanno utilizzato cavi d'acciaio e grossi paletti metallici per installare una rete metallica e barriere sulla parete rocciosa torreggiante sopra il monastero.

La ristrutturazione in corso ha portato alla luce tesori insospettati, come un tunnel nascosto che conduce a una cappella inesplorata che avrebbe potuto servire come postazione di osservazione per proteggere il monastero. All'interno della piccola chiesa, gli archeologi hanno scoperto affreschi vivaci che rappresentano il paradiso e l'inferno, la vita e la morte.

Il Rinascimento degli Affreschi

La ristrutturazione degli affreschi del monastero continua, un progetto di diversi anni che richiede un lavoro meticoloso e impegnativo da parte degli esperti di ristrutturazione. Durante la stagione secca, i visitatori possono osservare questi esperti mentre puliscono i graffiti e rimuovono i danni inflitti al monastero tra gli anni '20 e '60.

"Per anni non c'è stato alcun controllo qui, e c'è stato molto vandalismo", dice il restauratore Senol Aktaş, facendo una pausa dal suo lavoro su un affresco del XVIII secolo della Vergine Maria che conversa con un angelo sulla facciata della chiesa rocciosa di Sümela. "Stiamo cercando di rimuovere i graffiti dipingendo sopra di essi con uno stile e colori simili a quelli utilizzati dai originali artisti".

Sümela torreggia quasi 300 metri sopra la valle sottostante. Anche se gli affreschi esterni sono impressionanti, impallidiscono di fronte alle immagini più antiche all'interno. Dietro la sua facciata, la chiesa scompare in una grande caverna piena di immagini vivaci del XIII secolo. Grandi ritratti di Gesù e della Vergine Maria guardano dall'alto del soffitto, mentre le pareti raffigurano angeli, apostoli e santi, compresa una drammatica rappresentazione di San Ignazio fatto a brandelli da leoni in un'arena romana.

Gli occhi di molti affreschi inferiori, facilmente raggiungibili dalle mani umane, sono mancanti. Alcuni sostengono che siano stati intenzionalmente deturpati dai musulmani.

Tuttavia, Öznur Doksöz, che ha guidato i visitatori a Sümela da quando è stata aperta al pubblico negli anni '80, presenta un'altra teoria. "La Vergine Maria è una persona santa per i musulmani come per i cristiani. Quindi, le persone del posto sono venute e hanno fatto segni sugli affreschi, soprattutto gli occhi, credendo che i pezzetti di pittura li avrebbero benedetti. Non sappiamo se questa storia è vera, ma è quello che dicono le persone".

Le Fondazioni Leggendarie e Storiche di Sümela

Despite no conclusive evidence, the monastery's origin story remains uncertain – a blend of fact and myth.

According to the legend, Sümela's roots trace back to 386 CE and a divine revelation experienced by Greek monks Barnabas and Sophronios. They were led to the remote area by a vision in which the Virgin Mary informed them about a painting by Luke the Apostle hidden within the Pontic Alps. The monks eventually discovered the sacred relic – a dark image of the Virgin Mary and Baby Jesus, which they named Panagia Soumela – in the cave that would later house the Rock Church.

The cave remained a place of pilgrimage for hundreds of years. It wasn't until the 13th century that the monastery, as we know it today, was established by Orthodox monks during a period in which the last Christian kingdom ruled the region. The monastery flourished under the Ottomans, who captured the area in 1461.

Even as Muslims, the Ottomans granted their subjects surprising religious freedoms – as long as they remained loyal to the emperor.

"Sometimes they'd convert a church into a mosque, like Hagia Sofia in Istanbul", explains Levent Alniak, manager of museums and historic sites for Trabzon province. "But most of the time, they allowed Christians to continue practicing their religion". The sultans even supported some of the more important Christian sites. "The sultans considered Sümela a sacred place and helped the monastery by providing donations and additional land", he adds.

Sümela was renowned for attracting Christian and Muslim pilgrims, and served as an active Greek Orthodox monastery, till the early 20th century. After the collapse of the Ottoman Empire following World War I, the ensuing civil war between the Turkish and Greek residents resulted in a 1923 population exchange between the Asian and European parts of the empire.

Molti Greci residenti nelle Alpi Pontiche e nella costa del Mar Nero adiacente hanno scelto di migrare in Grecia, compresi i monaci del Monastero di Sümela. Preoccupati di essere derubati durante il loro viaggio in Grecia, i monaci hanno nascosto i tesori del monastero in luoghi nascosti nella valle di Altindere, con l'intenzione di recuperarli in un secondo momento.

Il monastero abbandonato è diventato rapidamente un rifugio per i cercatori di tesori in cerca di questi preziosi manufatti. Alla fine, la Panagia Soumela è stata recuperata dai monaci e ora si trova nel Monastero Nea Sumela nel nord della Grecia. Purtroppo, alcuni reliquiari sono stati contrabbandati all'estero e ora si trovano in vari musei o collezioni private in tutto il mondo.

Nel corso degli anni '70, il Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia ha avviato sforzi per preservare e restaurare Sümela come tesoro nazionale. Nel corso dei decenni successivi sono stati apportati miglioramenti per renderlo più accessibile ai turisti e ai pellegrini.

Un momento cruciale nel revival del monastero si è verificato l'15 agosto 2010, durante la festa dell'Assunzione della Vergine Maria, quando l'Arcivescovo di Costantinopoli ha celebrato il primo servizio di adorazione ortodossa a Sümela in 88 anni. Questa tradizione è stata ripetuta ogni anno l'15 agosto, mentre i fedeli sono autorizzati a pregare tutto l'anno nelle cappelle del monastero.

Il Monastero di Sümela si trova all'interno del Parco Nazionale della Valle di Altındere, a circa un'ora di auto a sud di Trabzon, una popolare città turistica sulla costa del Mar Nero in Turchia.

I visitatori hanno l'opzione di guidare da soli o di unirsi ai tour in van e minibus organizzati dalle agenzie di viaggio di Trabzon. Dai parcheggi, gli autobus di navetta trasportano i visitatori alla base di un sentiero ripido, che culmina in una scala che porta all'ingresso del monastero.

Il biglietto d'ingresso costa 20 euro o 60 lire turche. Il monastero è aperto dalle 8 alle 19 tra giugno e settembre e dalle 8 alle 17 tra ottobre e maggio. Viene proiettato un breve documentario sulla restaurazione in una delle vecchie celle dei monaci. Si consiglia di trascorrere uno o due ore per visitare il sito.

All'esterno del cancello d'ingresso si trovano un piccolo negozio che vende snack e souvenir, distributori automatici, sedute all'aperto e bagni.

Si consiglia ai visitatori di indossare scarpe comode e di vestirsi in base al tempo, tenendo conto della possibilità di pioggia nei mesi più caldi e di neve durante l'inverno.

Trabzon dista circa 13 ore di auto da Istanbul, ma solo due ore di volo. Turkish Airlines effettua 10 voli giornalieri tra Istanbul e Trabzon, nonché

