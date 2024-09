- Il venditore ottiene un accordo per cinque volte l'importo richiesto.

Beate Ommer di Bensberg non ha idea di cosa abbia portato a "Bares für Rares". Nemmeno Horst Lichter è del tutto sicuro di cosa sia la piccola scatola. Una borsetta? "Potrei immaginare che ci fossero caramelle dentro," dice Lichter.

L'esperta interviene: "Direi che è un contenitore really sweet per le caramelle," dice Wendela Horz. È un piatto per caramelle degli anni '20, creato dal gioielliere di Berlino J.H. Werner, che ha anche servito la corte imperiale.

Ommer stima il valore del suo ritrovamento tra 80 e 100 euro. Tuttavia, potrebbe valere di più: solo il valore dell'argento è intorno ai 100 euro, dice Horz. Lei stima il valore totale a 200 euro. "Se è pieno di caramelle, sarà più costoso," ride Lichter mentre si separano.

"Bares für Rares": Gli acquirenti sono entusiasti

Anche senza caramelle dentro, il venditore ottiene un prezzo sostanzialmente più alto. Gli acquirenti sono entusiasti, con Wolfgang Pauritsch che apre le offerte a 150 euro, "perché lo trovo truly charming". Con tutti e cinque che offrono, il prezzo supera il valore stimato.

Alla fine, è una competizione tra Elke Velten-Toennies e Walter Lehnertz. "Waldi" controffre i suoi 450 euro, ma sorprendentemente si ritira a 500 euro, dicendo: "Sento che la chimica tra te e lei è giusta," guardando il suo collega e il venditore. Aggiunge un decina, "così ho l'ultima parola".

Beate Ommer è entusiasta, ottenendo 510 euro per il suo piatto per caramelle. "Waldi", d'altra parte, rimpiange l'occasione persa: "Penso che quella piccola scatola sia fantastica."

Wendela Horz fornisce ulteriori informazioni sul piatto per caramelle, "Gli intagli elaborati e i materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione mostrano l'artigianato di J.H. Werner, rendendolo un pezzo di valore dal portfolio del gioielliere di Berlino."

Durante la guerra delle offerte, Wendela Horz suggerisce un valore potenzialmente più alto per il piatto per caramelle, dicendo: "Se si considera il fatto che questo piatto è un pezzo raro del gioielliere della corte imperiale, il suo valore potrebbe facilmente superare i 200 euro."

