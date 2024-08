Il velocista Burghardt prende il bronzo nel cerchio d'élite

Il primo medaglia olimpica per la sprinter Alexandra Burghardt è arrivata ai Giochi Invernali. Ora ne ha una anche dai Giochi Estivi. Si tratta di un traguardo raro, ottenuto in precedenza solo dalla leggenda tedesca Christa Luding-Rothenburger.

A un certo punto prima di questa sorprendente medaglia di bronzo, Alexandra Burghardt aveva considerato a quale esclusivo club potesse unirsi. E quando la sprinter tedesca è diventata una dei sette atleti ad aver vinto una medaglia olimpica sia ai Giochi Estivi che ai Giochi Invernali, si è sentita molto soddisfatta.

"È un bel numero tondo, sto ancora cercando di metabolizzarlo. È piuttosto speciale", ha detto Burghardt dopo aver vinto il bronzo nella staffetta 4x100 metri femminile. Insieme a Lisa Mayer, Gina Lückenkemper e Rebekka Haase, la nativa di Burghausen ha causato un vero colpo di scena venerdì sera, finendo in 41.97 secondi dietro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

Burghardt, ora 30enne, aveva già salito il podio olimpico come spingitore della pilota di bob Mariama Jamanka ai Giochi Invernali del 2022 a Pechino, vincendo l'argento. È ora il primo tedesco dopo la riunificazione a festeggiare una medaglia in entrambi gli eventi olimpici. "Non era il mio obiettivo principale, non ci ho pensato tutto il giorno."

Prima di Burghardt, Christa Luding-Rothenburger aveva ottenuto questo risultato. La ex pattinatrice di velocità ha vinto l'oro a Calgary (1988) e Sarajevo (1984), poi ha vinto l'argento nel ciclismo a Seoul (1988). L'ultimo ad ottenere questo traguardo è stato Eddy Alvarez, che ha vinto l'argento nel short track nel 2014 a Sotschi e ha finito secondo con la squadra di baseball degli Stati Uniti a Tokyo 2021.

Burghardt ha assicurato che continuerà a concentrarsi sull'atletica, il suo successo sulla pista di ghiaccio è stato solo un diversivo. Nell'estate del 2022, ha vinto il titolo di campionessa europea con la squadra di staffetta DLV a Monaco. Ha festeggiato il suo successo con una coppa di champagne sotto la Torre Eiffel con il suo compagno Philipp Altenbuchner: "È incredibile."

