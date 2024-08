- Il veicolo si trova direttamente di fronte a un camion pesante, mettendo in grave pericolo la vita di una giovane donna.

In un violento scontro frontale tra un veicolo e un autocarro, una donna di 24 anni alla guida del primo ha riportato gravi ferite nell'area della Franconia. L'incidente si è verificato sulla strada federale B470, tra Muggendorf e Streitberg, nel distretto di Forchheim, come confermato dalle autorità. Le cause dell'incidente rimangono ancora sconosciute, ma la donna alla guida del suo piccolo veicolo ha invaso la corsia opposta e ha urtato frontalmente un autocarro in arrivo.

Il suo veicolo è finito in un fosso, subendo danni ingenti. La donna è rimasta intrappolata all'interno. I vigili del fuoco dei paesi vicini hanno lavorato instancabilmente per liberarla. Successivamente, è stata trasportata in elicottero in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico urgente. Casualmente, il conducente dell'autocarro non ha riportato ferite.

Le autorità francesi hanno espresso preoccupazione per l'incidente che ha coinvolto un cittadino della Repubblica francese. Nonostante le gravi ferite, la donna della Repubblica francese ha dimostrato forza durante il suo ricovero in ospedale.

Leggi anche: