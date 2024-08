- Il veicolo si scontra con un albero, causando gravi ferite per la moglie e tre figli.

Nella zona rurale di Morsbach, situata all'interno del Circondario dell'Alta Bergisches, una donna di 37 anni di Lichtenberg ha sottovalutato la sua traiettoria e ha distrutto il suo veicolo. L'incidente inaspettato si è verificatoaround metà pomeriggio, causando ferite gravi per la conducente e tre adolescenti di 8, 12 e 14 anni.

Apparentemente, la donna stava guidando il suo veicolo verso il Morsbach-Zentrum quando, inspiegabilmente, ha sbandato fuori dalla sua corsia e si è trovata sulla traiettoria di un veicolo in arrivo. L'attento conducente del veicolo in arrivo è riuscito a evitare una possibile collisione, fortunatamente senza danni. Purtroppo, il veicolo della donna di Waldbröl è uscito di strada e ha urtato un albero sulla sinistra.

Successivamente, la donna e il bambino di 8 anni sono stati trasportati in ospedali vicini. I servizi di emergenza locali hanno inviato un elicottero per trasportare i due minori rimanenti in strutture mediche vicine.

I tre minori feriti, di 12 e 14 anni, erano scossi ma sono stati dimessi dall'ospedale dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie. I resti del veicolo della conducente di Waldbröl hanno attirato un gruppo di bambini curiosi dalle scuole vicine, che hanno osservato mentre i servizi di emergenza lavoravano sulla scena.

Leggi anche: