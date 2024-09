- Il veicolo si scontra con un albero, causando cinque feriti.

Un veicolo è uscito di strada nell'area di Waldhausen ad Aalen (distretto dell'Ostalb), finendo contro un albero. Cinque persone hanno riportato ferite nell'incidente avvenuto all'alba, come riferito da un rappresentante della polizia. Tra loro, tre hanno riportato ferite gravi, mentre le altre due hanno riportato solo ferite lievi. Due persone sono rimaste intrappolate all'interno del veicolo e hanno richiesto l'intervento dei soccorritori per essere estratte. Secondo il portavoce, il veicolo era pieno di giovani uomini ventenni. La polizia sta attualmente indagando sulle cause dell'incidente.

Il veicolo coinvolto nell'incidente non era l'unico sulla strada quella mattina. Le persone ferite menzionate in seguito non erano le uniche nel veicolo; anche altri a bordo sono stati coinvolti nell'incidente.

Leggi anche: