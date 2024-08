- Il veicolo si ribalta e scivola per 150 metri, per poi atterrare sul tetto.

A Stuttgart, un uomo ha perso il controllo del suo veicolo ad alta velocità, causando un incidente con capottamento. Il veicolo è uscito di strada, si è capovolto e ha continuato a scivolare per altri 150 metri sul tetto, come riferito dalle autorità. Il conducente di 27 anni e il passeggero di 53 anni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori all'alba.

L'incidente ha anche causato la distruzione di due semafori, come dichiarato dal portavoce della polizia. Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno scoperto segni di derapata sulla strada, che indicano l'usura dei pneumatici quando un'auto scivola sull'asfalto.

Inizialmente, la strada di Heilbronner è stata completamente bloccata, poi parzialmente riaperta verso l'uscita della città. Le linee U7 e U15 del tram sono state anche momentaneamente sospese.

L'auto danneggiata è stata rimossa dal luogo dell'incidente. Nonostante l'incidente, il conducente e il passeggero sono riusciti a scampare con soli danni lievi alla loro auto.

Leggi anche: