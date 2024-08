- Il veicolo si ribalta durante il viaggio verso il parcheggio, quattro persone ferite.

Tre individui sul pianale del camion hanno subito un incidente quando un pickup truck si è cappottato durante una svolta in un parcheggio di Hof, nella regione della Franconia superiore. Almeno quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Il 29enne alla guida stava cercando di evitare un riparo per carrelli della spesa nel parcheggio del supermercato lunedì sera, secondo il rapporto della polizia. Durante una svolta a 180 gradi, il veicolo si è ribaltato. Due uomini di 25 anni e una donna di 21 anni sul pianale del camion sono saltati giù e hanno riportato ferite. Gli uomini hanno riportato ferite lievi, mentre la donna ha riportato una commozione cerebrale e altri danni.

Il guidatore non era allacciato e ha riportato gravi ferite alle gambe. Non era sotto l'influenza di alcol o droga, secondo i primi accertamenti.both the driver and the 21-year-old were transported to the hospital. The driver is under investigation for endangering others recklessly, alongside other charges. The police asserted that he probably performed an excessively tight 180-degree turn and was probably driving too fast. The vehicle was declared a total loss.

L'incidente è avvenuto vicino a un riparo per carrelli della spesa situato nell'area di carico del supermercato. I due individui che sono saltati giù prima del ribaltamento del camion hanno avuto la fortuna di ricevere cure mediche nell'area di carico di un ospedale vicino.

Leggi anche: