- Il veicolo si incontra di fronte al traffico. Uno morto e numerosi feriti.

Un automobilista di 34 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel distretto di Steinfurt. Le autorità sospettano che l'individuo abbia perso il controllo del proprio veicolo durante le ore serali della domenica, invadendo la corsia opposta della B54 ad Altenberge e causando una collisione con altri due veicoli. Purtroppo, tre persone hanno riportato ferite in questo incidente.

Nel primo impatto, l'auto del 34enne ha urtato lateralmente un veicolo occupato da due donne di 52 anni. Subito dopo, si è verificato uno scontro frontale con un'auto che trasportava due giovani di 28 anni. Entrambi i gruppi di giovani hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in ospedale, rispettivamente in ambulanza e in elicottero.

Purtroppo, il 34enne non è sopravvissuto alla collisione, mentre le altre due donne hanno riportato ferite relativamente lievi. Le autorità stanno attualmente indagando sulla causa di questo incidente.

Il veicolo del 34enne è entrato nella corsia opposta, causando un impatto catastrofico con l'auto in arrivo che trasportava le due donne di 52 anni. Dopo il primo incidente, il conducente dell'altro veicolo non è riuscito a evitare la collisione frontale, causando ulteriori danni.

Leggi anche: