- Il veicolo si inchioda in fiamme sulla B102, innescando un blocco completo.

Un veicolo è gone in fiamme sulla B102 vicino al paese di Sorrow's Edge. I vigili del fuoco stanno attualmente lottando contro l'incendio, secondo un rappresentante della polizia. Le informazioni preliminari indicano che non ci sono vittime. La situazione ha portato a un completo blocco della strada. Il periodo di blocco e l'origine dell'incendio sono ancora indeterminati.

Il veicolo in questione era un'auto, completamente avvolta dalle fiamme. A causa dell'incendio, il traffico intorno all'auto sulla B102 è rimasto bloccato.

