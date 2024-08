- Il veicolo si capovolge e finisce sulla pista.

Un veicolo si è capovolto sui binari ferroviari a Schellerten, nel distretto di Hildesheim. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando l'auto ha slittato su una strada bagnata e ha perso il controllo. Ha sfondato la cabina di segnalazione di un passaggio a livello, attraversato una barriera acustica, si è capovolta e si è fermata sulla schiena sui binari.

Due individui sono riusciti a uscire dalle macerie e hanno parlato con i soccorritori prima di andarsene a piedi. Il traffico ferroviario della zona è stato immediatamente interrotto e un treno ICE è riuscito a fermarsi appena prima del luogo dell'incidente.

In seguito, un uomo è comparso sulla scena, sostenendo di essere il conducente del veicolo capovolto. Tuttavia, la polizia non è del tutto convinta dalla sua versione dei fatti.

La linea ferroviaria è stata chiusa per circa due ore. Secondo le autorità, i danni alle infrastrutture ferroviarie ammontano a circa 15.000 euro e l'auto è stimata aver subito danni per circa 10.000 euro. Le ricerche dei due occupanti sono ancora in corso. Le operazioni di pulizia hanno comportato notevoli interruzioni sia nel traffico ferroviario che su strada.

