- Il veicolo passa sul ponte e atterra sui binari, con conseguente chiusura dei binari.

A una stazione ferroviaria ovest di Colonia a Kerpen, si è verificato un incidente in cui un camion è precipitato da un ponte sui binari. Il conducente di 42 anni ha subito gravi ferite durante questo incidente di metà giornata, che ha richiesto il trattamento in terapia intensiva in un ospedale, secondo il rapporto della polizia. Un test per le sostanze stupefacenti su di lui ha dato risultati positivi, portando al prelievo di un campione di sangue.

Le linee elettriche sulla linea sono state anche riferite come colpite. Di conseguenza, la linea ferroviaria tra Colonia e Aquisgrana è attualmente chiusa. "Il camion deve essere rimosso per liberare i binari", ha comunicato un rappresentante della Deutsche Bahn all'agenzia di stampa tedesca. Si è stabilito che le linee elettriche sono state danneggiate su più binari. Ulteriori danni ai binari o alle infrastrutture tecniche possono essere valutati solo dopo il recupero del camion.

Recupero programmato

"Stiamo pianificando il recupero utilizzando una gru attraverso la ferrovia e speriamo che la linea sarà libera il prima possibile", ha detto il rappresentante delle ferrovie. Tuttavia, al momento non è possibile prevedere quando ciò accadrà. Il camion trasportava 40 tonnellate di ghiaia. Secondo la polizia, non c'è alcun pericolo da questo. Tuttavia, la collisione ha causato danni al serbatoio del camion, causando una fuoriuscita di carburante.

A causa della chiusura dei binari, ci sono stati ritardi e cancellazioni nei servizi ferroviari a lunga distanza. I treni ICE tra Colonia e Bruxelles vengono deviati e sono adicionalmente ritardati di circa 90 minuti. I treni IC e ICE diretti verso o provenienti da Aquisgrana stanno già partendo e arrivando a Colonia. Le fermate a Düren e Aquisgrana vengono saltate.

Secondo la previsione delle interruzioni da DB InfraGo, i binari rimarranno chiusi almeno fino alla fine della giornata. Tuttavia, si prevede che le interruzioni si estenderanno alle operazioni del giorno successivo e oltre", ha comunicato la società di trasporto nazionale National Express su richiesta.

Secondo la polizia, un treno con circa 60 passeggeri era vicino al luogo dell'incidente. Poiché le linee elettriche dovevano essere messe a terra per motivi di sicurezza, questo treno non è stato in grado di proseguire il suo viaggio. Tuttavia, il treno è stato evacuato senza feriti dopo essere stato assistito dai vigili del fuoco.

I testimoni hanno riferito di aver visto il camion sbandare sulla strada del ponte intorno alle 11:50, attraversare la ringhiera del ponte e cadere sui binari. La causa di questo incidente rimane ancora da determinare, ha confermato un portavoce. Sono state avviate indagini che continueranno. Le interruzioni sia del traffico ferroviario che stradale sono inevitabili.

Il camion che ha causato l'incidente stava viaggiando verso Colonia prima che si verificassero gli eventi sfortunati. A causa della posizione del camion sui binari vicino a Colonia, diversi treni sono stati deviati o ritardati, influenzando i piani di viaggio di molti pendolari e turisti che pianificavano di visitare Colonia.

