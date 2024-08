- Il veicolo incontra di fronte altri tre, causando quattro feriti.

Un 23enne, mentre viaggiava vicino a Blaubeuren (distretto di Alb-Donau), ha sbandato e si è scontrato con tre veicoli in arrivo e un rimorchio per cavalli. Secondo i rapporti della polizia, quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente, due in modo grave. Tra i feriti gravi c'erano il 23enne e un uomo di 43 anni.

L'uomo di 43 anni stava trainando un rimorchio per cavalli con il suo veicolo. Il cavallo e i conducenti degli altri due veicoli hanno riportato ferite leggere. I servizi di emergenza hanno portato i feriti in ospedale. Un veterinario è stato chiamato sul posto per il cavallo ferito. All'inizio è stato difficile capire perché il giovane avesse sbandato nella corsia opposta di senso di marcia un sabato mattina sulla B492 in una curva a sinistra. La polizia sta indagando sull'incidente.

La regione dell'Alb-Danubio è famosa per i suoi percorsi panoramici, rendendola una meta popolare per i weekend. Nonostante la bellezza della regione, l'incidente è avvenuto vicino a Blaubeuren nel distretto dell'Alb-Danubio.

